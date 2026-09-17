Bollo auto, Giorgia Meloni smonta la sinistra: "Non vale solo per il 2027"

Il governo dice addio al bollo auto. E la sinistra tenta in tutti i modi di affossare la mossa di Giorgia Meloni. Come? Sostenendo che si l'abolizione della tassa valga solo per il 2027. Ma la premier, ospite a 10 minuti da Nicola Porro su Rete4, ha chiarito ancora una volta la durata del provvedimento. "Le voglio anche aggiungere rispetto ad alcune polemiche che leggo che sono in questo caso devo dire anche comprensibili - ha specificato la leader di Fratelli d'Italia -, che è una misura che non vale solo per il 2027, per come noi la immaginiamo".

"Però c'è scritto fino al 2027 nel decreto", le ha fatto notare il conduttore. "Esatto - ha risposto Meloni -, c'è scritto perché per la copertura dei prossimi anni ci serve la legge di bilancio e quindi lo faremo con la legge di bilancio ma la misura non è un caso che è una delle prime cose che ho detto e lei mi conosce abbastanza bene da sapere che quando dico una cosa tendenzialmente vale e è quello che facciamo ma la misura noi la consideriamo strutturale. Quindi lungi dall'essere come si dice, un provvedimento che vale adesso perché nel 2027 ci sono le elezioni - ha concluso la presidente del Consiglio - e una banalmente delle tante tasse che questo governo ha abolito o abbassato".