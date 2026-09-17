Giuseppe Valditara, orrore al Ministero: recapitata una busta con proiettile

A quanto apprende l'Adnkronos, nelle scorse settimane è stato recapitato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito un proiettile indirizzato al Ministro Giuseppe Valditara. Il proiettile era contenuto in una busta in cui c'era anche una lettera con frasi minatorie. Sul caso è stata sporta denuncia agli organi di polizia. La minaccia di morte arriva a due giorni di distanza da un altro episodio vergognoso contro il ministro dell'Istruzione. "Esprimo la mia piena solidarietà e quella del Governo al Ministro Giuseppe Valditara per le gravi minacce ricevute. Un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia. Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’ordine per fare piena luce sull’accaduto e in una condanna netta e unanime da parte di tutte le forze politiche", la solidarietà di Giorgia Meloni.

Un manichino raffigurante Valditara era stato appeso la mattina di martedì 15 settembre, in occasione del primo giorno di scuola, a una delle finestre del Liceo Minghetti a Bologna. A organizzare la protesta è stato il collettivo di opposizione studentesca Osa. "Meloni e Valditara sono nemici degli studenti e delle studentesse", hanno detto gli attivisti che in un cartellone hanno sottolineato: "Il futuro non è scritto, conquistiamolo. Respingiamo guerra, razzismo e imperialismo".