Giuseppe Valditara, orrore al Ministero: recapitata una busta con proiettile

A quanto apprende l'Adnkronos, nelle scorse settimane è stato recapitato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito un proiettile indirizzato al Ministro Giuseppe Valditara. Il proiettile era contenuto in una busta in cui c'era anche una lettera con frasi minatorie. Sul caso è stata sporta denuncia agli organi di polizia. La minaccia di morte arriva a due giorni di distanza da un altro episodio vergognoso contro il ministro dell'Istruzione. "Esprimo la mia piena solidarietà e quella del Governo al Ministro Giuseppe Valditara per le gravi minacce ricevute. Un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia. Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’ordine per fare piena luce sull’accaduto e in una condanna netta e unanime da parte di tutte le forze politiche", la solidarietà di Giorgia Meloni.
Un manichino raffigurante Valditara era stato appeso la mattina di martedì 15 settembre, in occasione del primo giorno di scuola, a una delle finestre del Liceo Minghetti a Bologna. A organizzare la protesta è stato il collettivo di opposizione studentesca Osa. "Meloni e Valditara sono nemici degli studenti e delle studentesse", hanno detto gli attivisti che in un cartellone hanno sottolineato: "Il futuro non è scritto, conquistiamolo. Respingiamo guerra, razzismo e imperialismo".
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"Il manichino appeso raffigurante il Ministro Valditara al Liceo Minghetti di Bologna è un gesto violento e intollerabile - le parole di Galeazzo Bignami -, soprattutto perché avvenuto in un luogo che dovrebbe essere dedicato al rispetto della persona e del confronto libero e civile. Siamo di fronte a una vera e propria intimidazione e non certo a un atto di dissenso o men che meno a una bravata studentesca. Come al solito la sinistra con i suoi collettivi agisce soltanto in termini di intimidazione e minaccia verso chi non la pensa come loro; e allo stesso tempo non si può fare a meno di constatare che Bologna è sempre più teatro di queste violenze, che puntualmente vengano tollerate e non biasimate. Al Ministro Giuseppe Valditara va la totale solidarietà dei deputati di Fratelli d'Italia con la consapevolezza che chiunque non condannerà questo gesto ne sarà inevitabilmente complice".