NWG PADEL EVOLUTION CELEBRATO A ROMA ALLO STADIO OLIMPICO: PREMIO ALLA CARRIERA PER MAXI SANCHEZ AGLI ITALIAN PADEL AWARDS

La Notte delle Stelle del Padel ha celebrato NWG Padel Evolution. Lo ha fatto dallo Stadio Olimpico di Roma, dove il progetto è stato raccontato e dove la sua guida tecnica, l'ex numero uno al mondo Maxi Sanchez, è stato premiato nella categoria 'Legend'. Un percorso internazionale unico quello de 'El Tiburon', numero uno al mondo nel 2018, che adesso si mette a servizio della crescita del padel italiano all'interno di un progetto che vuole contribuire alla creazione di una nuova generazione di campioni. L'occasione per una serata indimenticabile e con un profilo internazionale è stata data dagli 'Italian Padel Awards', firmati dal Corriere dello Sport Stadio, che hanno riempito di star internazionali, figure federali, addetti ai lavori e personaggi dello sport la tribuna Autorità dello Stadio Olimpico di Roma. Una serata che ha visto alternarsi sul palco degli Oscar del Padel campioni assoluti come Paquito Navarro, ex numero uno al mondo, e come Aimar Goñi, uno dei profili più interessanti del panorama mondiale, indicato come uno dei possibili futuri protagonisti del circuito Premier Padel e della Nazionale spagnola. Il Premio a Maxi Sanchez In questo contesto è stato premiato Maxi Sanchez: da un lato per quanto fatto in oltre vent’anni di carriera sui campi di tutto il mondo, arrivando in cima alle classifiche internazionali, dall'altro per la sua visione del futuro che lo sta portando a vivere in Italia e a sviluppare il progetto NWG Padel Evolution.

“Sono onorato di ricevere questo premio in un contesto così importante e nell'ambito di un evento di spessore internazionale” - racconta Maxi Sanchez -. “Grazie al progetto NWG Padel Evolution posso coronare uno dei miei sogni sportivi, quello di mettere a disposizione la mia esperienza di atleta per fare crescere i giovani talenti del domani. Un progetto innovativo, che guarda al futuro ma che ha basi solide nel presente. Un ringraziamento speciale va ad Antonio Rainone per avermi coinvolto in questo percorso così entusiasmante e che consentirà di sviluppare ulteriormente il padel in Italia”. Alla serata erano presenti tutti i principali protagonisti del progetto NWG Padel Evolution, a cominciare da Antonio Rainone, Patron di NWG Padel Evolution e co-fondatore di NWG, e Ariel Mogni, coach del circuito Premier Padel e tra le figure centrali del progetto NWG Padel Evolution. Parliamo del metodo unico in Italia (che nasce all'interno della NWG Arena, il nuovo centro sportivo d'eccellenza in Toscana) promosso da NWG Italia, azienda leader del mercato delle rinnovabili in Italia, che sta portando la propria cultura dell'eccellenza nel mondo dello sport. L'Academy, guidata a livello tecnico da Maxi Sanchez, nasce per creare un punto di riferimento nazionale per club, allenatori e atleti che vogliono crescere attraverso un sistema condiviso di alta formazione.