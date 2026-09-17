L’eccellenza della chirurgia robotica a Roma: Villa Margherita inaugura il nuovo polo "SP"

Un passaggio strategico che ridefinisce gli standard clinici e assistenziali della Capitale: Villa Margherita, storica clinica privata di Roma annuncia l'avvio ufficiale del nuovo Centro di Chirurgia Robotica Assistita ‘SP’, un polo d’avanguardia di chirurgia mininvasiva, con l’implementazione del sistema Single Port (SP), l’ultima e più sofisticata evoluzione della piattaforma robotica Da Vinci di Intuitive. Il sistema SP rappresenta un cambio di paradigma radicale nella chirurgia ad alta complessità. Diversamente dalle preesistenti tecniche assistite, questa tecnologia consente di operare attraverso un’unica incisione millimetrica, spesso occultata a livello ombelicale, o sfruttando gli accessi naturali. Attraverso questo singolo varco agiscono un micro-endoscopio 3D HD e tre strumenti articolati ad alta precisione, capaci di una mobilità e una agilità che ricreano i movimenti dell’intero braccio umano, garantendo interventi chirurgici con un’accuratezza senza precedenti.

Il futuro della cura: i vantaggi della tecnologia SP

L’integrazione della tecnologia Single Port presso Villa Margherita garantisce ai pazienti benefici tangibili e immediati, elevando lo standard della medicina di precisione:

• Estetica e discrezione: l’impiego di un’unica via d’accesso o di accessi naturali minimizza l’impatto visivo, eliminando quasi totalmente le cicatrici post-operatorie.

• Riduzione del trauma: grazie alla delicatezza dell’intervento sui tessuti, si assiste a una drastica diminuzione del dolore post-operatorio e della necessità di farmaci analgesici.

• Recupero accelerato: i tempi di degenza sono sensibilmente ridotti, permettendo al paziente un rapido ritorno alla quotidianità e alle proprie attività professionali.

• Tutela funzionalità anatomica: la visione in alta definizione unita alla precisione del braccio robotico permette di preservare con estrema cura le strutture nervose e vascolari e i tessuti sani circostanti. Oltre al tradizionale uso in Urologia, Ginecologia e Chirurgia Generale, il nuovo sistema SP permette l’approccio robotico assistito anche ad altri interventi come quelli legati alla patologia oncologica della mammella, o, grazie all’accesso tramite orifizi naturali, alla patologia ano-rettale, o alla chirurgia del distretto facciale. "La nascita del Centro di Chirurgia Robotica Assistita SP è il coronamento di una visione strategica che pone l’innovazione scientifica al servizio del paziente," dichiara la Direzione di Villa Margherita. "Per noi, la sigla SP non definisce solo una tecnologia, ma una promessa: offrire una chirurgia d'eccellenza che coniughi la massima performance clinica con il massimo rispetto per l'integrità della persona."

Formazione e sinergia strategica: un polo per il futuro

Oltre all'attività clinica, il Centro si pone come punto di riferimento formativo grazie a una partnership strategica con Intuitive, leader globale nella robotica chirurgica. Villa Margherita diventerà un “hub” di formazione specialistica, offrendo programmi di apprendimento e perfezionamento sulle tecniche Single Port. Questi percorsi saranno rivolti non solo all’équipe medica interna, ma anche a chirurghi esterni interessati ad abbracciare questa nuova frontiera della chirurgia mininvasiva presso Villa Margherita Con questa iniziativa, la Clinica Villa Margherita conferma il proprio ruolo di leader nella sanità privata capitolina, coniugando una tradizione secolare di cura con le più moderne frontiere della tecnologia medica.