Bollo auto, perché è assurdo il paragone con Tridico

Giornata di rodimenti ieri con la sinistra spiazzata dall’annuncio del taglio del bollo. Due le reazioni più risentite. La prima è quella dell’ex premier Matteo Renzi che ripesca un vecchio post Facebook di Giorgia Meloni del 5 maggio 2016. Dieci anni fa Giorgia accusava l’allora Presidente del Consiglio e segretario del PD di essere un «venditore di pentole» perché voleva «abolire il bollo auto». L’accusa di Meloni era quella di lanciare queste proposte per coprire mediaticamente la notizia dell’arresto di un sindaco del Pd. «Questa è Giorgia Meloni» chiosa Renzi. «Una leader che aggredisce gli avversari e poi li copia».

Ma copiarlo in che senso, scusa Matteo? Se tu avessi abolito il bollo auto non ci sarebbe stata l’occasione di farlo ora. Ma è quella di Pasquale Tridico la reazione sicuramente più ascoltata e rilanciata anche sui social, vera agorà della politica oggi. In un suo discorso conclusivo della kermesse Atreju Meloni equiparava Pasquale Tridico -candidato M5S alla presidenza della Calabria- a Cetto La Qualunque perché aveva promesso il taglio del bollo una volta divenuto governatore. La critica, lo sfottò e il garbato risentimento di Tridico sono comprensibili. Ma completamente fuori bersaglio. Quella di Tridico era una promessa elettorale. Perché si tramuti in realtà serve la lealtà del candidato nel tener fede alla parola data. Ma occorre - ancora prima e soprattutto che il candidato quella competizione la vinca. Una condizione necessaria ma non sufficiente perché la promessa si avveri. Ma Tridico quelle elezioni non le ha vinte e nessuno saprà se lui il bollo l’avrebbe tolto o no.