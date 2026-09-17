Sperlonga ospita il Training Camp ANCI Lazio 2026

Grande partecipazione e confronto tra amministratori e istituzioni sui temi dell’innovazione, delle infrastrutture sociali, della finanza locale, delle competenze e del futuro dei territori

Si è conclusa la prima giornata a Sperlonga dell’edizione 2026 del Training Camp di ANCI Lazio, che sta riunendo sindaci, amministratori locali, segretari comunali, dirigenti, dipendenti della Pubblica Amministrazione, rappresentanti delle istituzioni ed esperti in due giornate di confronto dedicate alle principali sfide che interessano i Comuni e i territori del Lazio. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di approfondimento e condivisione sui temi della trasformazione digitale, delle infrastrutture sociali, della finanza locale, della partecipazione istituzionale, delle competenze nella Pubblica Amministrazione e del ruolo degli enti locali nella costruzione di comunità più inclusive, innovative e capaci di affrontare i cambiamenti in corso.

Presente all’evento, il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca che ha dichiarato: “Quello di ANCI Lazio è un momento importante di confronto, crescita e condivisione delle buone pratiche, in una cornice come quella di Sperlonga che è sempre suggestiva. Essere qui è un modo per ribadire ancora una volta l’attenzione che la Regione Lazio vuole riservare ai Comuni, in particolare ai piccoli centri e ai territori che affrontano maggiori difficoltà. Tra le principali istanze c’è sicuramente il tema dello spopolamento, soprattutto nelle aree interne. Dobbiamo rafforzare l’economia dei territori, migliorare la mobilità delle comunità e potenziare i sistemi di collegamento e la logistica. Un’altra esigenza che mi viene rappresentata spesso dagli amministratori riguarda i luoghi di aggregazione e la possibilità di garantire impianti sportivi adeguati: un settore sul quale per molti anni si è investito poco e sul quale, invece, siamo tornati a intervenire. Le sfide sono molte e, tra queste, c’è naturalmente quella che sento più direttamente sulle mie spalle: garantire a tutti i cittadini e a tutte le comunità l’accessibilità ai servizi sanitari”.

“Il Training Camp si conferma anche quest’anno un momento prezioso di confronto, ascolto e crescita condivisa per gli amministratori e per tutti coloro che, ogni giorno, lavorano al servizio delle comunità locali. In un tempo segnato da cambiamenti rapidi e sfide sempre più complesse, è fondamentale creare occasioni come questa, capaci di mettere in rete esperienze, competenze e visioni, rafforzando il ruolo dei Comuni come presidio di prossimità, innovazione e coesione sociale”, ha dichiarato Daniele Sinibaldi, Presidente di ANCI Lazio.

Il Training Camp si è aperto con la Conferenza dei Presidenti delle ANCI regionali e con l’inaugurazione ufficiale dell’edizione 2026. I lavori sono poi entrati nel vivo con la sessione plenaria “Territori in transizione: innovare per competere”, dedicata alle opportunità offerte dalla trasformazione digitale per gli enti locali, con particolare attenzione all’interoperabilità dei sistemi, alla sicurezza informatica, al governo dei dati e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi amministrativi. Momento centrale è stata l’Assemblea Regionale di ANCI Lazio, che ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra i Comuni del Lazio e le istituzioni regionali sulle priorità e sulle prospettive degli enti locali.