La Finanza nei contratti di acquisizione, presentato a Milano il libro di Luca Ponti, Lucrezia Platé e Federico Ponti

Le tecniche di redazione delle clausole contrattuali utilizzate nelle operazioni di M&A, Private Equity e Venture Capital, per fornire con un approccio pratico a professionisti legali e operatori del settore strumenti utili per tradurre in modo preciso gli interessi delle parti e le complesse dinamiche finanziarie sottese a tali operazioni. È il tema al centro del libro La Finanza nei contratti di acquisizione. Nuove clausole contrattuali nelle operazioni di M&A, Private Equity e Venture Capital (Key Editore), scritto da Luca Ponti, Lucrezia Platé e Federico Ponti e presentato a Milano, presso la sede di Borsa Italiana.

Finanza e strategie

Il volume, con la prefazione della dott.ssa Federica Seganti, Presidente e Amministratore Delegato di Friulia S.p.A., e del dott. Franco Valvasori, Managing Partner di Alcedo SGR per la nuova edizione, non è un manuale teorico, ma una guida per professionisti che siedono ai tavoli negoziali e devono

tradurre numeri, valutazioni e strategie di exit in clausole precise, sostenibili e difendibili. Si tratta di un testo pensato per chi vuole comprendere non solo come si scrive un contratto di acquisizione, ma perché certe formule possono determinare il successo, o il fallimento, di un’intera operazione. Una risorsa per avvocati, consulenti legali e operatori del settore finanziario, che fornisce loro le competenze necessarie per tradurre efficacemente in clausole contrattuali le complessità finanziarie delle operazioni straordinarie.

Contrattualistica, investimenti e norme legali

Negli ultimi trent'anni, la contrattualistica in ambito finanziario ha subito una profonda evoluzione,

passando da un approccio prevalentemente giuridico a un modello ibrido che intreccia diritto ed economia. Oggi, la redazione di contratti per operazioni di finanza straordinaria, quali fusioni, acquisizioni e investimenti in capitale di rischio, richiede non solo una solida comprensione delle norme legali, ma anche una conoscenza approfondita delle dinamiche economiche e finanziarie che governano tali operazioni. Il libro offre esempi pratici, analisi di casi reali e suggerimenti per personalizzare le clausole contrattuali, differenziandosi così dalla standardizzazione spesso prevalente nei contratti di fusione e acquisizione. Il diritto non è più separabile dalla finanza, la gestione delle operazioni di finanza straordinaria richiede competenze sempre più trasversali e una solida visione interdisciplinare.

Luca Ponti, Partner fondatore Studio Legale Ponti DePauli Partners e autore del libro, ha affermato: “Il libro affronta un tema sempre più centrale nella pratica professionale: cosa accade quando il linguaggio della finanza entra in modo strutturale e decisivo nelle clausole di un contratto di acquisizione, diventando parte integrante della strategia complessiva dell’operazione”.

Secondo Lucrezia Platé, Founder Finance for Lawyers e autrice del libro: “Nelle operazioni di finanza straordinaria, il successo non dipende soltanto dalla qualità delle singole professionalità coinvolte, ma anche dalla capacità di parlare una lingua comune. Il libro nasce da questa idea di multidisciplinarietà e dalla convinzione che una maggiore integrazione tra competenze giuridiche ed economico-finanziarie possa contribuire a una consulenza più consapevole e più aderente alle dinamiche concrete dell’operazione”.

Federico Ponti, Studio Legale Ponti DePauli Partners e autore del libro, ha osservato: “Dietro ogni clausola economica ci sono numeri, interessi e scelte negoziali difficili da conciliare. Il libro nasce dall’idea che comprenderli insieme sia il modo migliore per costruire operazioni più consapevoli e, soprattutto, contratti migliori”.

Il Presidente di Fondo Fon.Te. Maurizio Grifoni ha affermato: “Per gli investitori istituzionali, le operazioni di M&A e di Private Equity rappresentano un ambito nel quale competenza finanziaria e solidità contrattuale devono procedere insieme. Questo volume offre una lettura concreta di come le clausole possano tradurre in modo efficace valutazioni e rischi delle operazioni avviate. Per un Fondo pensione, che lavora con una prospettiva di lungo periodo e nell’interesse degli iscritti, la qualità della struttura contrattuale è parte integrante della tutela dell’investimento. Il dialogo tra diritto ed economia, quindi, diventa essenziale per governare la complessità delle operazioni e rendere più consapevoli le scelte degli investitori istituzionali. Il libro di Luca e Federico Ponti e Lucrezia Platé è un contributo utile a rafforzare una cultura dell’investimento responsabile e orientata alla creazione di valore nel tempo”.

Secondo Moreno Zani, Presidente di Tendercapital: “Il principale ostacolo allo sviluppo del mercato dei capitali italiano risiede storicamente nella difficoltà di convertire il risparmio in capitale produttivo in un Paese che, da sempre, ha avuto l'investimento obbligazionario, e nello specifico nei titoli di Stato, la sua preferenza. Alcune difficoltà nel quadro normativo che regolano il settore sarebbero auspicabili per consentire agli investitori di assumere decisioni a medio-lungo termine in modo consapevole. Una governance chiara ed una precisa costruzione contrattuale, unite a maggiori tutele e trasparenza per gli operatori privati, sono elementi fondamentali per incoraggiare l'impiego del risparmio nell'economia reale e per attrarre in tal modo anche nuovi finanziamenti".

Fabio Sattin, Professore di Private Equity e Venture Capital presso l’Università Bocconi di Milano e Presidente Esecutivo di Private Equity Partners S.r.l., ha dichiarato: “Credo si tratti di un’iniziativa importante, soprattutto in un contesto caratterizzato da una crescente complessità e articolazione degli strumenti finanziari, che negli ultimi anni hanno conosciuto una profonda evoluzione. Oggi gli avvocati d’affari necessitano di competenze tecniche sempre più specifiche e approfondite, accompagnate da una solida conoscenza dei numeri e dei bilanci, perché devono essere in grado di tradurre all’interno dei contratti le esigenze e gli obiettivi delle operazioni. Una corretta comprensione degli aspetti finanziari, delle dinamiche di bilancio e delle nuove tecniche di investimento è quindi ormai indispensabile. Ritengo che questo sia un libro molto intelligente e utile, che consiglio anche a chi possiede già una significativa esperienza nel settore, perché affronta numerosi aspetti che possono sembrare scontati, ma che in realtà non lo sono affatto”.

All’evento è intervenuta anche Angela Maria Bracci, Senior Expert Mercato di Capitali ABI.