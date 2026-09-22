Roy Paci operato d'urgenza: "Seri problemi". Annullate le tappe del tour

Apprensione per Roy Paci . Il trombettista ha dovuto rinunciare alle date del suo tour del 19 e 20 settembre, rispettivamente a Longobardi Marina e San Vito Lo Capo. Uno stop causato da un problema di salute dato che l'artista è attualmente ricoverato in una struttura ospedaliera. Ad annunciarlo è stato il suo stesso staff attraverso un post pubblicato sui canali social. Nel comunicato diffuso su Instagram, il management di Paci ha spiegato che le condizioni fisiche del musicista non permettono, al momento, di portare avanti gli impegni live previsti.

Si parla di "seri problemi" e "momento delicato". Viene inoltre sottolineato come la priorità sia oggi quella di proteggere la salute dell'artista, lasciandogli lo spazio necessario per affrontare un intervento chirurgico e per un percorso di recupero adeguato prima di tornare sulle scene.

Insomma, non sono stati diffusi dettagli sulla natura del problema di salute. L’entourage ha scelto di mantenere il massimo riserbo. Così come non è ancora noto quando l'artista potrà tornare a esibirsi. La scelta di annullare tutti gli appuntamenti di settembre rappresenta dunque una misura necessaria. Annullate infatti anche le ultime tre tappe del tour "FiestaGlobal", fissate per il 25, 26 e 27 settembre.