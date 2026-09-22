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Miss Italia 2026, la riconoscete? Volto noto dello sport, chi ha vinto

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martedì 22 settembre 2026
Miss Italia 2026, la riconoscete? Volto noto dello sport, chi ha vinto

1' di lettura

Si chiama Sarah Rizea la vincitrice di Miss Italia 2026. La 18enne di Vado Ligure, in provincia di Savona, è un'atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato nel nuoto artistico, e ha partecipato all'ottantesima edizione del concorso di bellezza con la fascia di Miss Liguria. La proclamazione è avvenuta nella serata di ieri, lunedì 21 settembre, al Castello di Santa Severa, vicino a Roma. 

Sarah è arrivata al primo posto della classifica stilata da 4 esperti coach del mondo dello spettacolo tra 16 finaliste. Sul podio al secondo posto Michela Meli (Lazio), 21enne laureanda in Scienze dell'alimentazione, e al terzo Sara Genova (Calabria), 20 anni e studentessa di un liceo scientifico a indirizzo sportivo e pallavolista in Serie B di Corigliano Rossano.

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La nuova Miss Italia è nata nel 2007 a Moncalieri e a 11 anni si è trasferita a Vado Ligure, nel Savonese. Nuota dall'età di 8 anni ed è stata convocata la prima volta in Nazionale nel 2021. A giugno si è diplomata al liceo linguistico di Savona per poi iscriversi a Scienze e tecniche psicologiche all'Unimarconi. La giovane è di origine rumena: i suoi nonni vivono in Romania mentre i genitori sono emigrati in Italia. "All’Academy porta coordinazione, presenza scenica e resistenza mentale: qualità maturate in vasca che possono diventare strumenti espressivi anche davanti alla telecamera", si legge nella scheda del concorso. 

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