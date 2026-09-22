Miss Italia 2026, la riconoscete? Volto noto dello sport, chi ha vinto

Sarah è arrivata al primo posto della classifica stilata da 4 esperti coach del mondo dello spettacolo tra 16 finaliste. Sul podio al secondo posto Michela Meli (Lazio), 21enne laureanda in Scienze dell'alimentazione, e al terzo Sara Genova (Calabria), 20 anni e studentessa di un liceo scientifico a indirizzo sportivo e pallavolista in Serie B di Corigliano Rossano.

Si chiama Sarah Rizea la vincitrice di Miss Italia 2026 . La 18enne di Vado Ligure, in provincia di Savona, è un'atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato nel nuoto artistico, e ha partecipato all'ottantesima edizione del concorso di bellezza con la fascia di Miss Liguria. La proclamazione è avvenuta nella serata di ieri, lunedì 21 settembre, al Castello di Santa Severa, vicino a Roma.

La nuova Miss Italia è nata nel 2007 a Moncalieri e a 11 anni si è trasferita a Vado Ligure, nel Savonese. Nuota dall'età di 8 anni ed è stata convocata la prima volta in Nazionale nel 2021. A giugno si è diplomata al liceo linguistico di Savona per poi iscriversi a Scienze e tecniche psicologiche all'Unimarconi. La giovane è di origine rumena: i suoi nonni vivono in Romania mentre i genitori sono emigrati in Italia. "All’Academy porta coordinazione, presenza scenica e resistenza mentale: qualità maturate in vasca che possono diventare strumenti espressivi anche davanti alla telecamera", si legge nella scheda del concorso.