Vannacci: "Gonna corta o gonna lunga? Preferisco le donne senza"

"Visto che la domanda è leggera, rispondo in modo altrettanto leggero... Tra una donna con la gonna lunga e una donna con la gonna corta, io una donna la preferisco sempre senza gonna": il generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, in un'intervista a Start su Sky TG24, ha commentato così l'ultima polemica che ha investito il numero uno di Forza Italia, Antonio Tajani. Quest'ultimo, intervistato alla kermesse "Itaca" di Formello, aveva detto: "Se dovessi dare un consiglio a mio figlio che mi chiede che ragazza mi devo sposare? Io scelgo sempre quella carina, seria, credibile. Preferisci quella così o quella seria, che magari ha le gonne un po’ più lunghe di quell’altra".
Poi, subito dopo il polverone che si è alzato, il ministro degli Esteri è intervenuto a margine dell'Assemblea dell'Onu a New York per chiedere scusa: "Mi spiace molto che siano state fraintese alcune mie affermazioni, estrapolate da un discorso molto più articolato. Mi scuso se delle persone si sono sentite offese da quello che ho detto, ma io non ho mai pensato di offendere le donne. Non l'ho mai fatto in vita mia, né nella vita privata né nella vita pubblica".
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E ancora: "Ho nominato e ho voluto nominare Ambasciatore in Iran e Ambasciatore in Afghanistan due donne, proprio per dare un segnale molto chiaro che in tutto il mondo non si possono calpestare i diritti delle donne. Questo è un esempio delle mie azioni a difesa del diritto delle donne. Ne potrei fare altri cento. Non voglio fare polemiche né alimentare polemiche. Voglio soltanto dire che non devono essere strumentalizzate alcune frasi perché da parte mia non c'è mai stata alcuna volontà di offendere le donne. Ripeto, lo dimostra la mia attività politica, la mia attività di ministro e la mia vita personale".