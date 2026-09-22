ENAV OSPITA IN ITALIA I SERVICE PROVIDER EUROPEI

ENAV ha ospitato, nel proprio Centro di Controllo d’Area di Roma, lo Steering Board dell’A6 Alliance che riunisce i principali Air Navigation Service Provider. I membri dell’Alleanza gestiscono oltre l’80% del traffico aereo continentale e rappresentano più del 70% degli investimenti destinati allo sviluppo della futura infrastruttura europea dell’Air Traffic Management.

Ospitare lo Steering Board dell’A6 conferma il ruolo di ENAV nel processo di evoluzione della gestione del traffico aereo europeo e valorizza un modello operativo capace di coniugare sicurezza, efficienza e puntualità con volumi di traffico in crescita.

L’incontro ha consentito ai presenti di confrontarsi sulle priorità per la trasformazione dello spazio aereo europeo: cooperazione, condivisione delle competenze, innovazione tecnologica e adeguati finanziamenti dell’Unione europea.

L’obiettivo comune è accelerare la modernizzazione del settore e sviluppare soluzioni operative capaci di rendere la rete europea sempre più sicura, resiliente ed efficiente.

Particolare attenzione è stata dedicata alle performance operative. Secondo i dati di EUROCONTROL, in Europa, nell’estate 2026, i ritardi causati dai service provider sono diminuiti del 17% rispetto allo stesso periodo del 2025, nonostante una crescita del traffico del 2,4%.

In questo scenario, ENAV si conferma tra i service provider più efficienti. Nell’estate 2026, a fronte di un aumento di circa il 7% del traffico nei cieli italiani rispetto al 2025, la Società ha mantenuto livelli di puntualità d’eccellenza con minuti di ritardo medi per volo assistito pari allo zero.

Igor De Biasio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ENAV, ha dichiarato: “Sono orgoglioso che sia stata scelta l’Italia per ospitare questo importante incontro istituzionale, a dimostrazione di quanto il gruppo Enav sia considerato uno tra i migliori service provider a livello globale. Il confronto con gli altri CEO dell’A6 Alliance conferma che la modernizzazione del traffico aereo europeo richiede cooperazione, competenze condivise e una visione strategica comune. Continueremo a contribuire allo sviluppo di una rete europea sempre più moderna, efficiente e resiliente, trasformando l’innovazione in soluzioni concrete a beneficio di passeggeri e compagnie aeree”.