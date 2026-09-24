Carceri. Montaruli (Fdl): governo stronca contatti detenuti-criminalità 

“I numeri forniti dal sottosegretario Balboni circa le conversazioni inibite con la nuova sperimentazione danno la misura di quanto sia necessario questo provvedimento. Al contempo, rivela cosa è stato realmente il carcere fino al Governo Meloni: un luogo dove potenzialmente le organizzazioni criminali possono veder garantita la propria continuità, esercitando potere anche quando i loro membri sono ristretti. Fino ad oggi la pena detentiva veniva di fatto svilita e vanificata, impedendo ogni distacco reale dalle organizzazioni criminali. Questo Governo sta facendo contro la criminalità organizzata quanto mai si era ipotizzato in precedenza. 24 mila inibizioni in un solo giorno su una popolazione detenuta di 1.500 ne sono una prova. Significa che ogni detenuto ha in media provato 16 contatti con l’esterno, contatti che fino all’arrivo di Giorgia Meloni erano candidamente possibili anche se vietati ”. Così in una nota il Vicecapogruppo di Fdl alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli