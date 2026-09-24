Sinner, Djokovic rosica: "Perché lui lo fa?", folle pressing sul fisioterapista

Novak Djokovic guarda Jannik Sinner e prende appunti. Non in senso letterale, ma quasi. Il numero uno del tennis mondiale è fermo dopo l'infiammazione al ginocchio che lo ha costretto a saltare gli US Open, mentre il serbo, eliminato subito a New York, sta cercando nuove soluzioni per affrontare al meglio l'ultima parte della stagione. E tra le fonti di ispirazione di Novak c'è anche Jannik.

A raccontarlo è Carlos Costa, fisioterapista di Djokovic, che ad A Bola ha descritto la maniacale attenzione del campione serbo per ogni dettaglio del proprio lavoro. "Non ho visto mai niente di simile a Novak Djokovic — le sue parole — Presta attenzione a ogni dettaglio come al tempo che ci mettiamo per dargli l'asciugamano… se c'è qualcosa che non è previsto, si crea attrito".

Poi l'aneddoto che riguarda direttamente Sinner: "Arriva persino a creare dei test all'interno del team per scoprire se stiamo davvero cercando le migliori strategie di recupero e fornendo i trattamenti più efficaci. Ad esempio, ci ha chiesto perché Sinner si dedicasse all'allenamento visivo e noi non lo facessimo". Una curiosità che dice molto dell'approccio di Djokovic: studiare gli altri, cercare ciò che può essere utile e trasformarlo in un possibile vantaggio. Intanto Sinner continua il proprio percorso di recupero a Montecarlo e sta aumentando gradualmente l'intensità. Dopo le prime sessioni con sparring più giovani, il numero uno ha iniziato a confrontarsi con giocatori di livello come Hubert Hurkacz e Flavio Cobolli.