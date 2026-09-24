Milan, Demetrio Albertini gela tutti: "Io quella roba lì oggi non la vedo"

"Franco è stato un leader silenzioso. Ci ho messo un anno per dargli del tu, se no gli davo quasi del lei. Non perché incutesse paura, ma perché incuteva un po' di timore. È stato un insegnante". È uno dei ricordi più curiosi che Demetrio Albertini affida alla lunga intervista concessa a Fanpage.it, ripercorrendo gli anni del grande Milan e il rapporto con Franco Baresi, capitano e simbolo di una squadra che ha segnato un’epoca.

E proprio da Baresi, secondo Albertini, arrivava qualcosa che andava oltre il campo: "Lui, insieme agli altri leader del mio primo Milan, ha trasferito a noi, che poi siamo diventati leader del Milan successivo, quello che era il Dna del Milan, di una squadra vincente. Il senso del lavoro, il rispetto del compagno prima di tutto, il rispetto dei compagni, la preparazione alla partita. Questo è quello che ci ha insegnato Franco".