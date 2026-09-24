Bollo auto, Meloni inchioda i presidenti di Regione (di sinistra): "Temo che non lo faranno"

A Cinque Minuti, la trasmissione di approfondimento politico di Rai 1 condotta da Bruno Vespa, è stata ospite Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio ha parlato dell'abolizione del bollo auto. E delle critiche arrivate dai presidenti di Regione di sinistra che lamentano una riduzione del gettito fiscale nelle loro tasse, soprattutto a scapito della sanità. Nulla di più falso.

"Chiaramente che le critiche che sto ascoltando da diversi presidenti di Regione, particolarmente dei partiti dell'opposizione, siano in questo caso strumentali - ha detto Meloni -, mettiamola così... ho sentito anche accuse abbastanza gravi: 'dobbiamo pagare la campagna elettorale alla Meloni'. Quando sento una frase del genere da esponenti del Movimento Cinque Stelle dato che sto ancora cercando di pagare 200 miliardi di euro di bonus edilizi che abbiamo utilizzato per consentire a Giuseppe Conte di dire che le persone potevano gratuitamente ristrutturare la loro casa mi fa abbastanza sorridere. Quindi è falso, niente viene tagliato alla sanità regionale. E se i presidenti delle Regioni della sinistra ritengono che questa misura sia così vergognosa possono sempre decidere di non aderire, rifiutare il contributo dello Stato e far pagare il bollo. Ma temo che non lo faranno, giustamente".