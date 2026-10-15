GUBER BANCA AFFIANCA IL GRUPPO FARVIMA MEDICINALI CON UN PLAFOND DI FACTORING PRO SOLUTO DA 7 MILIONI DI EURO

L’operazione rafforza la diversificazione delle fonti finanziarie di uno dei principali gruppi italiani della distribuzione intermedia del farmaco, con 12.000 farmacie servite e un fatturato di circa 1 miliardo di euro.

Brescia, 15 ottobre – Guber Banca ha concesso al Gruppo Farvima Medicinali un plafond di factoring pro soluto da 7 milioni di euro, che sarà ripartito tra le società distributive del Gruppo. L’operazione si inserisce nel percorso di diversificazione delle fonti di finanziamento e di ottimizzazione del capitale circolante avviato dal Gruppo, a supporto di un piano di sviluppo che punta su efficienza logistica, qualità del servizio alle farmacie e innovazione.

Fondato nel 1963 e con sede a Casandrino (Napoli), il Gruppo Farvima Medicinali è tra i principali operatori italiani della distribuzione intermedia del farmaco, con una quota di circa il 7,2% del mercato nazionale. Attraverso Farvima Medicinali e le controllate Sofad e Safar Abruzzo, il Gruppo conta 16 magazzini distributivi, serve 12.000 farmacie, gestisce oltre 95.000 referenze e impiega circa 800 dipendenti, per un fatturato di oltre 1 miliardo di euro.

«La distribuzione farmaceutica richiede strumenti finanziari capaci di accompagnare volumi operativi e flussi di incasso distribuiti su un’ampia rete di clienti», dichiara Francesco Barelli Terrizzi, Responsabile Corporate Banking di Guber Banca. «Con questa operazione sosteniamo Farvima nella gestione del capitale circolante e consolidiamo l’esperienza di Guber come partner bancario specializzato per le imprese del settore. Per noi significa comprendere le caratteristiche della filiera e costruire soluzioni coerenti con le esigenze delle aziende e con un’attenta gestione del rischio».

«L’accordo con Guber Banca è un ulteriore tassello nella diversificazione delle nostre fonti di finanziamento e conferma la fiducia del sistema finanziario nel percorso di crescita del Gruppo» dichiara Gaetano Avino, CFO del Gruppo Farvima Medicinali. «Una gestione sempre più efficiente del capitale circolante ci consente di continuare a investire nella logistica, a partire dall’hub automatizzato di Nola, e nella qualità del servizio che garantiamo ogni giorno alle farmacie italiane».

L’operazione rafforza il ruolo di Guber Banca quale partner finanziario della filiera della distribuzione farmaceutica.