Rafael Jodar perde la testa in campo: "Dammi quel fo**uto asciugamano"

Rafael Jodar perde la testa contro un raccattapalle durante il Masters 1000 di Shanghai e viene punito con un warning per condotta antisportiva. Il 20enne spagnolo, impegnato negli ottavi di finale contro Botic Van de Zandschulp, si è lasciato andare a una frase offensiva nei confronti del giovane addetto a bordo campo, prima di protestare animatamente con il giudice di sedia. Una scena che ha fatto discutere, nonostante la vittoria conquistata in rimonta.

L'episodio si è verificato nel primo game del secondo set, dopo oltre un'ora di gioco. Jodar, innervosito per un punto perso, si è rivolto al raccattapalle che stava per consegnargli l'asciugamano: "Dammi quel fo**uto asciugamano". Il giudice Jimmy Pinoargote ha sentito tutto ed è intervenuto immediatamente, sanzionando il tennista. Lo spagnolo non ha accettato il provvedimento e ha provato a giustificarsi: "Ma se non gli ho detto niente di male". L'arbitro, però, non ha cambiato posizione: "Non posso ripetere, sai cosa hai detto, non posso ripeterlo adesso. Non ci si parla così con loro”.