Rafael Jodar perde la testa in campo: "Dammi quel fo**uto asciugamano"

Rafael Jodar perde la testa contro un raccattapalle durante il Masters 1000 di Shanghai e viene punito con un warning per condotta antisportiva. Il 20enne spagnolo, impegnato negli ottavi di finale contro Botic Van de Zandschulp, si è lasciato andare a una frase offensiva nei confronti del giovane addetto a bordo campo, prima di protestare animatamente con il giudice di sedia. Una scena che ha fatto discutere, nonostante la vittoria conquistata in rimonta.
L'episodio si è verificato nel primo game del secondo set, dopo oltre un'ora di gioco. Jodar, innervosito per un punto perso, si è rivolto al raccattapalle che stava per consegnargli l'asciugamano: "Dammi quel fo**uto asciugamano". Il giudice Jimmy Pinoargote ha sentito tutto ed è intervenuto immediatamente, sanzionando il tennista. Lo spagnolo non ha accettato il provvedimento e ha provato a giustificarsi: "Ma se non gli ho detto niente di male". L'arbitro, però, non ha cambiato posizione: "Non posso ripetere, sai cosa hai detto, non posso ripeterlo adesso. Non ci si parla così con loro”.
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La discussione è continuata, con Jodar sempre più contrariato: "Stiamo giocando da un'ora e dieci, gli dico una cosa e mi dai subito un warning. È incredibile, si vede proprio che non sei tu in campo". Una protesta che non gli ha evitato il richiamo ufficiale. Sul campo, intanto, il talento madrileno è riuscito a ribaltare una partita complicata. Dopo aver perso il primo set al tie-break, ha superato Van de Zandschulp per 6-7(4), 6-4, 6-2, conquistando l'accesso ai quarti, dove affronterà Casper Ruud. Non è la prima volta che Jodar finisce al centro delle polemiche per il comportamento verso i raccattapalle. Al Roland Garros era stato accusato di averne spinta una durante uno spostamento verso gli spogliatoi, circostanza che aveva negato pubblicamente.