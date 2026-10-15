È sempre CartaBianca, Lerner parla? Occhio alla reazione di Borghi: umiliato

Claudio Borghi smentisce Gad Lerner. E lo fa senza proferire parola. Ospiti entrambi di È sempre CartaBianca, il giornalista va subito all'attacco dell'esecutivo: "Mamma Europa, mamma Europa, mi è piaciuto molto ascoltare il senatore Claudio Borghi che storicamente è un campione, un precursore del no euro - si è battuto contro l'ingresso dell'Italia nella moneta unica - oggi auspicare generosità, sussidi, sostegni provvisori, credo che se vogliamo dire parole di verità a quegli agricoltori, agli operai dell'Ilva in sciopero e a tutti gli italiani che si vedono arrivare bollette quasi raddoppiate, dobbiamo dirgli che non è una situazione provvisoria che si può tamponare con qualche provvedimento che ha anche caratteristiche pre-elettorali, togliamo il bollo auto, sospendiamo per un attimo le accise, ma magari... qui è un mondo sconvolto e cambiato".
Gad Lerner perde il controllo su Meloni: "Vogliono sterilizzare gli immigrati?"A È sempre Cartabianca, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer, è...
Parole su cui il senatore della Lega non si trova d'accordo al punto che mentre Lerner parla, Borghi si limita a scuotere la testa, a mostrarsi perplesso. D'altronde poco prima Borgi è stato chiaro in merito alle critiche: "Lo scostamento di bilancio significa che è deficit in più, quindi significa che non sono né tagli né tasse. A parità di saldo, se io spendo una cosa per qualcosa, devo tagliare... È debito come il PNRR se è per quello".
"Dobbiamo dire agli agricoltori, agli operai e a tutti gli italiani che vedono le bollette raddoppiate che non è una situazione provvisoria. E' un mondo sconvolto e cambiato" Gad Lerner a #ÈsempreCartabianca https://t.co/cGEDLOTzfz— È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) October 14, 2026