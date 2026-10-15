È sempre CartaBianca, Lerner parla? Occhio alla reazione di Borghi: umiliato

Claudio Borghi smentisce Gad Lerner. E lo fa senza proferire parola. Ospiti entrambi di È sempre CartaBianca, il giornalista va subito all'attacco dell'esecutivo: "Mamma Europa, mamma Europa, mi è piaciuto molto ascoltare il senatore Claudio Borghi che storicamente è un campione, un precursore del no euro - si è battuto contro l'ingresso dell'Italia nella moneta unica - oggi auspicare generosità, sussidi, sostegni provvisori, credo che se vogliamo dire parole di verità a quegli agricoltori, agli operai dell'Ilva in sciopero e a tutti gli italiani che si vedono arrivare bollette quasi raddoppiate, dobbiamo dirgli che non è una situazione provvisoria che si può tamponare con qualche provvedimento che ha anche caratteristiche pre-elettorali, togliamo il bollo auto, sospendiamo per un attimo le accise, ma magari... qui è un mondo sconvolto e cambiato".