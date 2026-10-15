Libero logo
Abbonamento Digitale

È sempre CartaBianca, Lerner parla? Occhio alla reazione di Borghi: umiliato

giovedì 15 ottobre 2026
È sempre CartaBianca, Lerner parla? Occhio alla reazione di Borghi: umiliato

2' di lettura

Claudio Borghi smentisce Gad Lerner. E lo fa senza proferire parola. Ospiti entrambi di È sempre CartaBianca, il giornalista va subito all'attacco dell'esecutivo: "Mamma Europa, mamma Europa, mi è piaciuto molto ascoltare il senatore Claudio Borghi che storicamente è un campione, un precursore del no euro - si è battuto contro l'ingresso dell'Italia nella moneta unica - oggi auspicare generosità, sussidi, sostegni provvisori, credo che se vogliamo dire parole di verità a quegli agricoltori, agli operai dell'Ilva in sciopero e a tutti gli italiani che si vedono arrivare bollette quasi raddoppiate, dobbiamo dirgli che non è una situazione provvisoria che si può tamponare con qualche provvedimento che ha anche caratteristiche pre-elettorali, togliamo il bollo auto, sospendiamo per un attimo le accise, ma magari... qui è un mondo sconvolto e cambiato".

Gad Lerner perde il controllo su Meloni: "Vogliono sterilizzare gli immigrati?"

A È sempre Cartabianca, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer, è...

Parole su cui il senatore della Lega non si trova d'accordo al punto che mentre Lerner parla, Borghi si limita a scuotere la testa, a mostrarsi perplesso. D'altronde poco prima Borgi è stato chiaro in merito alle critiche: "Lo scostamento di bilancio significa che è deficit in più, quindi significa che non sono né tagli né tasse. A parità di saldo, se io spendo una cosa per qualcosa, devo tagliare... È debito come il PNRR se è per quello".

tag
è sempre cartabianca
gad lerner
claudio borghi

È Sempre Cartabianca È Sempre Cartabianca, "non vi autorizzo". Garlasco, Marino braccato dalla giornalista: è gelo

Pane al pane E' sempre Cartabianca, Simonetta Matone furiosa su Garlasco: "Questo è un reato, sapete come si chiama?"

Indiscrezione tellurica E' sempre Cartabianca, "il dossier sulle gemelle Cappa": cosa spunta dalle carte su Garlasco

ti potrebbero interessare

Sondaggi alla mano, Sallusti azzera Zan a 4 Di Sera: "Per la prima volta nella storia della Repubblica"

Sondaggi alla mano, Sallusti azzera Zan a 4 Di Sera: "Per la prima volta nella storia della Repubblica"

Otto e Mezzo, Lilli Gruber punge Bersani e lui sbotta: "Questo lo dice lei"

Otto e Mezzo, Lilli Gruber punge Bersani e lui sbotta: "Questo lo dice lei"

Roberto Tortora
Mamma Mariangela inchioda Pd e De Micheli

Mamma Mariangela inchioda Pd e De Micheli

Claudio Brigliadori
Rikka e il violento, le due facce dell'immigrazione

Rikka e il violento, le due facce dell'immigrazione

Claudio Brigliadori