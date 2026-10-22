DACHSER & FERCAM Italia: sostenibilità concreta e mobilità del futuro

La sostenibilità non è solo una questione di tecnologie, ma soprattutto di persone, collaborazione e capacità di trasformare le idee in progetti concreti. È questa la visione che guida DACHSER ed Echo Labs, l'impresa sociale di DACHSER e FERCAM, che è stata tra i protagonisti della sesta edizione di ROM-E, il festival dedicato all'ecosostenibilità, alla transizione energetica e alla mobilità del futuro.

L'evento si è tenuto a Roma dal 2 al 4 ottobre 2026 e ha rappresentato un importante punto di incontro tra cittadini, aziende e istituzioni per discutere di sostenibilità, innovazione e nuove soluzioni per la mobilità. Grazie a uno spazio dedicato a un laboratorio aperto a tutti, Echo Labs ha avuto l’opportunità di far conoscere la propria realtà e di avvicinare i bambini alla lavorazione del legno riciclato dai bancali, permettendo loro di sperimentare con le proprie mani, con pazienza, curiosità e divertimento.

La sfida della e-mobility

La partecipazione a ROM-E ha rappresentato anche l'occasione per approfondire uno dei temi più strategici per il settore logistico: la mobilità elettrica. Per DACHSER la transizione verso una logistica a zero emissioni non passa da una tecnologia unica, ma da un percorso di sperimentazione e innovazione continua.

Dal 2022, il gruppo ha sviluppato il progetto E-Mobility Sites presso le sedi di Friburgo, Malsch e Amburgo, testando l’impiego di veicoli elettrici a batteria per il trasporto a lunga e breve distanza, nonché le infrastrutture di ricarica e i sistemi di gestione dell’energia.

L'esperienza maturata ha evidenziato come l'elettrificazione della logistica richieda un approccio sistemico. Non basta introdurre nuovi mezzi: è necessario adeguare le infrastrutture, rafforzare le connessioni alla rete elettrica e sviluppare sistemi intelligenti per la gestione dei carichi energetici.

Negli ultimi anni, inoltre, il progresso degli e-truck ha accelerato significativamente. I moderni camion elettrici, con autonomie che possono raggiungere circa 500 chilometri, sono oggi in grado di coprire una quota crescente dei trasporti di linea.

Dal Brennero un esempio concreto

La strategia di DACHSER trova già applicazione nella quotidianità operativa. Dal 1° aprile 2026 l'azienda utilizza un Mercedes-Benz eActros 600 sulla tratta Monaco-Bolzano, una delle principali direttrici transalpine per il trasporto merci.

Il collegamento, lungo circa 300 chilometri per tratta, dimostra come la mobilità elettrica possa essere integrata con successo anche in contesti complessi. Grazie a una pianificazione

accurata e all'utilizzo del recupero energetico nelle discese, il veicolo garantisce gli stessi standard operativi dei mezzi tradizionali.

L'esperienza conferma che la transizione energetica non dipende soltanto dall'autonomia dei veicoli, ma dalla capacità di integrare infrastrutture, gestione energetica, tempi di ricarica e organizzazione logistica in un unico sistema efficiente.

Uno sguardo aperto alle tecnologie del futuro

Accanto alla mobilità elettrica, DACHSER continua a investire anche nella sperimentazione dell'idrogeno. Tra la fine del 2026 e il 2027 entreranno infatti in servizio nella filiale tedesco di Karlsruhe i primi tre Mercedes-Benz NextGenH2 Truck alimentati a idrogeno liquido, destinati a testare le potenzialità di questa tecnologia nel trasporto a lunga distanza.

Una strategia che riflette la filosofia dell'azienda: valutare diverse soluzioni, comprenderne i vantaggi e individuare le applicazioni più efficaci per le diverse esigenze operative. È anche il messaggio che Echo Labs ha portato a ROM-E: la sostenibilità nasce dall'incontro tra innovazione, competenze e persone. Dall'economia circolare alla mobilità a zero emissioni, il cambiamento diventa possibile quando le idee si trasformano in progetti concreti e condivisi.

Dall'upcycling all'innovazione sociale

La storia di Echo Labs prende avvio da un progetto semplice ma emblematico: il recupero di due casse mobili obsolete, che sono state trasformate in uno spazio dedicato ai collaboratori. Da quell'esperienza è nato un laboratorio permanente capace di mettere in rete imprese, scuole, università ed enti locali per sviluppare soluzioni sostenibili e replicabili.

Oggi Echo Labs promuove iniziative che spaziano dall'upcycling alla rigenerazione degli spazi, dalla tutela della biodiversità all'inclusione sociale. Materiali destinati allo scarto vengono recuperati e trasformati in nuove risorse, mentre attività formative e progetti educativi contribuiscono a diffondere una cultura della sostenibilità aperta a tutti.

Nel 2024, la nascita di DACHSER & FERCAM Italia all'interno della struttura societaria di DACHSER ha segnato una nuova fase di crescita, rafforzando le competenze dell’impresa sociale e ampliandone le prospettive di sviluppo.

Per Echo Labs e DACHSER, ROM-E rappresenta dunque molto più di un evento: è un'occasione per dimostrare come costruire un futuro sostenibile significhi agire oggi, un progetto concreto alla volta.