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Ilaria Salis e la sfuriata davanti a tutti. FdI: "Questa è la sinistra che ci rappresenta in Europa"

giovedì 22 ottobre 2026
Ilaria Salis e la sfuriata davanti a tutti. FdI: "Questa è la sinistra che ci rappresenta in Europa"

1' di lettura

Un'Ilaria Salis fuori di sé quella andata in onda a L'Aria Che Tira. L'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra italiana si è collegata da Strasburgo dove la sua sfuriata non è passata inosservata. A riprenderla anche Marco Squarta. L'esponente di Fratelli d'Italia ha pubblicato il video sui social. Nel filmato si vede prima la Salis inveire, poi lui: "È sempre così, questa è la sinistra che rappresenta l’Italia in Europa. Complimenti", è il commento detto dritto in telecamera. 

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Salis infatti era impegnata in un acceso botta e risposta con Laura Ravetto. "Bisogna ricordare che esistono varie tipologie di violenza. Oltre alla violenza fisica, esiste la violenza economica, di chi non riesce ad arrivare a fine mese, sempre più persone che devono scegliere se pagare l'affitto o se invece fare la spesa; esiste il razzismo sistemico, questa è violenza, la segregazione scolastica è violenza, la discriminazione è violenza", le parole dell'europarlamentare.

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"Bisogna ricordare che esistono varie tipologie di violenza. Oltre alla violenza fisica, esiste la violenza economi...

"Ce la fa a dare solidarietà alle Forze dell'Ordine?", la incalza Ravetto. "Mi lascia finire il discorso o no? E lei ce la fa a condannare la violenza economica a cui sono sottoposte sempre più persone in Italia o pensa che sia una cosa giusta che ci siano persone che non arrivano a fine mese? Lei non ce la fa", alza i toni Salis che intorno a sé cattura l'attenzione di tutti. 

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