Ilaria Salis e la sfuriata davanti a tutti. FdI: "Questa è la sinistra che ci rappresenta in Europa"

Un'Ilaria Salis fuori di sé quella andata in onda a L'Aria Che Tira. L'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra italiana si è collegata da Strasburgo dove la sua sfuriata non è passata inosservata. A riprenderla anche Marco Squarta. L'esponente di Fratelli d'Italia ha pubblicato il video sui social. Nel filmato si vede prima la Salis inveire, poi lui: "È sempre così, questa è la sinistra che rappresenta l’Italia in Europa. Complimenti", è il commento detto dritto in telecamera.

Ilaria Salis, Parenzo la incalza: "Guardi questa immagine, che cosa prova?" "Lei di fronte alle immagini di quel funzionario di Polizia ferito, che cosa prova quando lo vede? Lei è una...

Salis infatti era impegnata in un acceso botta e risposta con Laura Ravetto. "Bisogna ricordare che esistono varie tipologie di violenza. Oltre alla violenza fisica, esiste la violenza economica, di chi non riesce ad arrivare a fine mese, sempre più persone che devono scegliere se pagare l'affitto o se invece fare la spesa; esiste il razzismo sistemico, questa è violenza, la segregazione scolastica è violenza, la discriminazione è violenza", le parole dell'europarlamentare.

L'Aria che tira, scintille Ravetto-Salis: "Ce la fa o no?", "Becera propaganda" "Bisogna ricordare che esistono varie tipologie di violenza. Oltre alla violenza fisica, esiste la violenza economi...