Paolo Maldini cita Marchionne e viene travolto: "Nella sua casa da milioni di euro..."

Basta un video su Instagram per trasformare Paolo Maldini in un bersaglio sui social. L’ex capitano del Milan ha condiviso una riflessione di Sergio Marchionne sul rapporto tra diritti e doveri e si è ritrovato sommerso dalle critiche.
Il motivo è il momento in cui arriva il messaggio: in Italia camionisti e agricoltori protestano contro il caro carburante, mentre famiglie e lavoratori fanno i conti con prezzi, stipendi e affitti sempre più difficili da sostenere. Nel filmato, Marchionne insiste su un concetto: i diritti sono sacrosanti, ma non possono essere separati dal senso del dovere. Una riflessione che l’ex dirigente Fiat aveva espresso nel suo discorso sulla responsabilità individuale e che Maldini ha deciso di rilanciare. Senza aggiungere, almeno nella condivisione, un commento diretto sulle proteste o sulla situazione economica attuale.
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Tanto è bastato così per scatenare le reazioni. Su X, un utente ha attaccato duramente l’ex difensore rossonero: "Maldini dalla sua casa da milioni di euro insegna ai giovani che bisogna stare zitti e subire citando Marchionne. Vietato protestare sul caro vita, vietato dire che gli stipendi sono ridicoli e che gli affitti sono fuori da ogni logica”. Il punto della contestazione è proprio questo: per i critici, richiamare il senso del dovere, mentre una parte del Paese manifesta contro l’aumento delle spese rischia di sembrare un invito alla rassegnazione.
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Non tanto una discussione sul valore delle parole di Marchionne, dunque, quanto una questione di opportunità e di distanza tra chi commenta la realtà economica e chi la vive ogni giorno. Maldini, che nel corso della carriera ha costruito un’immagine pubblica legata soprattutto al calcio e alla storia del Milan, non ha preso direttamente posizione sulle proteste attraverso il video condiviso. Le critiche, dunque, si concentrano sul significato che gli utenti hanno attribuito alla pubblicazione.