Paolo Maldini cita Marchionne e viene travolto: "Nella sua casa da milioni di euro..."

Basta un video su Instagram per trasformare Paolo Maldini in un bersaglio sui social. L’ex capitano del Milan ha condiviso una riflessione di Sergio Marchionne sul rapporto tra diritti e doveri e si è ritrovato sommerso dalle critiche.

Il motivo è il momento in cui arriva il messaggio: in Italia camionisti e agricoltori protestano contro il caro carburante, mentre famiglie e lavoratori fanno i conti con prezzi, stipendi e affitti sempre più difficili da sostenere. Nel filmato, Marchionne insiste su un concetto: i diritti sono sacrosanti, ma non possono essere separati dal senso del dovere. Una riflessione che l’ex dirigente Fiat aveva espresso nel suo discorso sulla responsabilità individuale e che Maldini ha deciso di rilanciare. Senza aggiungere, almeno nella condivisione, un commento diretto sulle proteste o sulla situazione economica attuale.