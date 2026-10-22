Silvia Salis sui violenti di piazza: "Sanzionarli? Chi vive già in uno stato di disagio..."

Silvia Salis come Enzo Iacchetti. Almeno sugli autori delle violenze ai danni di negozi e commercianti andate in scena nei giorni scorsi. "I fatti che abbiamo visto negli scorsi giorni, soprattutto a Milano e a Torino, sono gravissimi e parlano di una violenza che non ha nessuno scopo se non quello di distruggere, per cui quello che c'è più lontano dal poter essere accettato", ha esordito la sindaca di Genova davanti alle telecamere di Genova24 prima di precisare: "Devo dire che l'idea di sanzionare una famiglia che vive in uno stato di forte disagio, probabilmente ha già dei problemi economici, probabilmente a livello percentuale, lo abbiamo visto anche in questi giorni, ha già delle tematiche di tipo sociale, economico, sanzionarle ulteriormente per rispondere alla pancia del paese, credo che questo lo trovo un elemento che aggiunge degrado economico e sociale a probabilmente situazioni che sono già molto difficili".

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E ancora, criticando i provvedimenti del governo: "Devo dire che in linea di massima rispondere con dei decreti a degli eventi di ordine pubblico è qualcosa che può dare un ritorno politico immediato di consenso, ma poi non so quale sia la reale efficacia. È l'ottavo decreto sicurezza che viene fatto e vengono fatti sempre per rispondere a dei fatti di attualità, trovo che questo sia un modo di procedere che sicuramente sfama la pancia del paese, ma non so poi che reale impatto abbia sul sistema, su tutti i sistemi che riguardano i minori nel nostro paese, faccio un po' fatica a pensare che sia migliorativo e soprattutto dia una possibilità che poi è quello al quale bisognerebbe, anzi dobbiamo tendere a un'inclusione nella società, un reintegro di chi ha sbagliato, un dare un'opportunità".

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