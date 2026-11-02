Fuori dal Coro, la troupe di Giordano va nella moschea di El Koudri e viene "sequestrata all'interno"

L’ultima perizia psichiatrica ha stabilito che Salim El Koudri, 31 anni, arrestato dopo aver travolto con la sua Citroën C3 i pedoni nel centro di Modena lo scorso 16 maggio 2026, era capace di intendere e di volere al momento dei fatti. Secondo i periti, agì con lucidità, spinto da frustrazione, rancore e finalità rivendicative. Le persone investite furono otto e una di loro, Monica Esposito di 55 anni, morì dopo due mesi di ricovero, mentre una turista tedesca subì l'amputazione di entrambe le gambe. El Koudri è accusato di strage.

Mario Giordano dimentica di essere in diretta: "Abbiate pazienza...", va in tilt a Fuori dal Coro Scivolone per Mario Giordano. Accade a Fuori dal Coro nella puntata in onda il 25 ottobre su Rete 4. Il conduttore, into...

Cristina Autore, inviata di “Fuori dal Coro”, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ogni domenica su Rete 4, è andata nella moschea frequentata da Salim e l’accoglienza non è stata delle migliori, visto che la troupe è stata praticamente sequestrata all'interno. Una volta che la Autore e l’operatore entrano dentro, vengono ricevute con durezza da un uomo che chiede: “Come sei entrata qua?”. La giornalista risponde semplicemente: “È aperto”. L’uomo, però, diventa subito aggressivo: “Non devi fare foto se vuoi uscire”. La Autore contesta: “Io sono entrata e mi sono presentata”. Di fronte, un muro: “Non devi entrare”.

Fuori dal Coro, l'ultimo delirio dell'immigrato che voleva diventare capo del mondo: "Chi non lo vuole è mer***" A Fuori dal Coro torna l'immigrato che vuole diventare il presidente del mondo. Ora, spiega l'inviato di Rete 4 ...