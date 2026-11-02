Fuori dal Coro, la troupe di Giordano va nella moschea di El Koudri e viene "sequestrata all'interno"

L’ultima perizia psichiatrica ha stabilito che Salim El Koudri, 31 anni, arrestato dopo aver travolto con la sua Citroën C3 i pedoni nel centro di Modena lo scorso 16 maggio 2026, era capace di intendere e di volere al momento dei fatti. Secondo i periti, agì con lucidità, spinto da frustrazione, rancore e finalità rivendicative. Le persone investite furono otto e una di loro, Monica Esposito di 55 anni, morì dopo due mesi di ricovero, mentre una turista tedesca subì l'amputazione di entrambe le gambe. El Koudri è accusato di strage.
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Cristina Autore, inviata di “Fuori dal Coro”, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ogni domenica su Rete 4, è andata nella moschea frequentata da Salim e l’accoglienza non è stata delle migliori, visto che la troupe è stata praticamente sequestrata all'interno. Una volta che la Autore e l’operatore entrano dentro, vengono ricevute con durezza da un uomo che chiede: “Come sei entrata qua?”. La giornalista risponde semplicemente: “È aperto”. L’uomo, però, diventa subito aggressivo: “Non devi fare foto se vuoi uscire”. La Autore contesta: “Io sono entrata e mi sono presentata”. Di fronte, un muro: “Non devi entrare”.
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L’inviata di Fuori dal Coro racconta: “Ci sbarrano la porta e ci impediscono di uscire dalla moschea. Questo è sequestro e persona. Mi sta impedendo di uscire”. Sempre la giornalista, nel video che la ritrae, urla: “Te ci devi far uscire immediatamente”. Quindi, la chiamata inevitabile ai Carabinieri: “Salve, siamo dall'interno della moschea. Non ci fanno uscire. Mi impediscono di uscire dalla moschea. Non ci fanno uscire, non ci fanno uscire”. Quindi, parlando di nuovo con l’aggressore: “Fammi uscire. Fammi uscire. Sono entrata e adesso voglio uscire dalla porta”. Alla fine, dopo tante insistenze, la fuga va a segno: “Siamo riusciti a fuggire, grazie”. Il terrore, però, resta sulla pelle, così come la convinzione che El Koudri abbia vissuto in un contesto pieno di elementi di disagio personale, oltre che educativo.
Siamo andati nella moschea frequentata da Salim El Koudri, l'attentatore di #Modena, e siamo stati sequestrati all'interno. Il servizio completo di Cristina Autore a #Fuoridalcoro è su Mediaset Infinity https://t.co/sL9z2ERLxO— Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) November 1, 2026