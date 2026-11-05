Biathlon e sci di fondo: la stagione delle Nazionali viaggia con FERCAM

Kontiolahti per il biathlon, Ruka per lo sci di fondo: a fine novembre la Coppa del Mondo riparte dalla Finlandia e per quasi quattro mesi attraverserà l'Europa, tra Scandinavia e Alpi, cambiando sede quasi ogni settimana. Atleti e staff viaggiano secondo i propri programmi, ma una parte del lavoro deve arrivare prima di loro ed essere pronta all'uso: il laboratorio in cui gli skiman preparano e sciolinano gli sci, adattandoli alla neve e alla pista di ogni gara. Per ogni atleta si preparano più paia, testate e confrontate fino all’ultimo momento per individuare la soluzione più adatta alle condizioni della giornata. Da questa stagione, per le Nazionali italiane, quel laboratorio viaggia su due semirimorchi FERCAM, uno per la Nazionale di Biathlon e uno per quella di Sci di Fondo. Il gruppo di trasporti e logistica con sede a Bolzano ha rinnovato a settembre la partnership con la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) ed esteso per la prima volta il proprio supporto al fondo, portando in una nuova disciplina il modello costruito nelle stagioni precedenti con il biathlon.

Dalle ore ai minuti Quel modello nasce da un'esigenza molto concreta. A ogni tappa gli staff tecnici dovevano scaricare l'attrezzatura, montare le postazioni, smontare tutto a fine gara e ripartire, con mezzi non pensati per questo uso: tra allestimento e smontaggio servivano quattro o cinque ore. Progettato insieme agli staff, il semirimorchio della Nazionale di Biathlon è diventato una ski room mobile con sei postazioni di lavoro e spazio per almeno 180 paia di sci, che raggiunge la sede di gara già allestita. Oggi per essere operativi bastano circa venti minuti, e il tempo risparmiato torna alla preparazione dei materiali. Nei mesi estivi, lontano dalle gare, il mezzo è stato sottoposto a una serie di interventi tecnici per arrivare pronto alla nuova stagione. Per la squadra significa anche tecnici meno provati dai trasferimenti tra Italia e Scandinavia: skiman «più freschi», come li ha descritti il biatleta Tommaso Giacomel. Un calendario costruito a ritroso La parte meno visibile del lavoro è la pianificazione. Mentre le squadre si spostano, FERCAM organizza e gestisce i trasferimenti dei due semirimorchi da una sede di gara all'altra. Le distanze sono lunghe, le finestre strette, e ogni tratta deve rispettare i tempi di guida e di riposo fissati dalle regole europee: nove ore al volante al giorno, estendibili a dieci due volte a settimana, con una pausa obbligatoria dopo quattro ore e mezza. Per questo i viaggi si costruiscono a ritroso, partendo dal momento in cui la squadra arriverà in pista, e con largo anticipo, cambi di autista compresi. È la logica di una consegna a finestra oraria, con una differenza: qui la finestra la fissa il calendario di gara, e non si sposta.