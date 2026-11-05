Roberto Vannacci provoca Meloni: "Cosa rappresentiamo per lei"

"La premessa è che il popolo è sovrano, e quando decide ha sempre ragione. Dopodiché Trump si era presentato come un pacificatore, al grido di ‘Prima l’America’. Ma ha disatteso le aspettative, senza riuscire a fermare il conflitto in Ucraina e scatenandone uno in Iran. Ha deluso, un po’ come Giorgia Meloni, che prometteva ‘Prima gli italiani’": Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, lo ha detto in un'intervista al Fatto Quotidiano, parlando della sconfitta elettorale del presidente americano alle midterm della scorsa notte.
Tornando alla premier, poi, ha aggiunto: "Ha accettato tutti i diktat dell’Europa, quella a cui aveva promesso che ‘sarebbe finita la pacchia’, iniziando dal green deal che uccide le nostre imprese, passando alle politiche migratorie annacquate. Forse è per questo che ha difficoltà ad allearsi con noi: rappresentiamo la coscienza di ciò che non ha fatto". Secondo lui, alle prossime politiche Meloni rischierebbe di perdere come Trump: "Assolutamente sì, a meno che non si affidi a Futuro nazionale. Serve un radicale cambio di rotta".
Vannacci perde pezzi: sciolto un circolo a BariIl generale in crisi di consensi prova il colpaccio del nuovo libro in uscita a fine mese. Il titolo è top secret...
Commentando una delle ultime dichiarazioni della leader di Fratelli d'Italia, che ha detto di non volersi alleare con il generale per “non essere ricattabile politicamente”, lui ha detto: "Non so se si riferisse a noi. Dopodiché forse i ricatti li ha subiti lei, mostrandosi accondiscendente al green deal della commissione Von der Leyen e alla russofobia". Sul calo di Fn nei sondaggi, invece, ha sostenuto: "È l’altra arma che stanno usando contro di noi. Ma i numeri dicono che cresciamo senza fermarci. Abbiamo superato i 162mila iscritti, al ritmo di mille a settimana. E come ha scritto Repubblica, siamo il partito che sta ricevendo più donazioni. E poi ovunque io vada la gente mi accoglie con entusiasmo. Altro che crisi".