Roberto Vannacci provoca Meloni: "Cosa rappresentiamo per lei"

"La premessa è che il popolo è sovrano, e quando decide ha sempre ragione. Dopodiché Trump si era presentato come un pacificatore, al grido di ‘Prima l’America’. Ma ha disatteso le aspettative, senza riuscire a fermare il conflitto in Ucraina e scatenandone uno in Iran. Ha deluso, un po’ come Giorgia Meloni, che prometteva ‘Prima gli italiani’": Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, lo ha detto in un'intervista al Fatto Quotidiano, parlando della sconfitta elettorale del presidente americano alle midterm della scorsa notte.

Tornando alla premier, poi, ha aggiunto: "Ha accettato tutti i diktat dell’Europa, quella a cui aveva promesso che ‘sarebbe finita la pacchia’, iniziando dal green deal che uccide le nostre imprese, passando alle politiche migratorie annacquate. Forse è per questo che ha difficoltà ad allearsi con noi: rappresentiamo la coscienza di ciò che non ha fatto". Secondo lui, alle prossime politiche Meloni rischierebbe di perdere come Trump: "Assolutamente sì, a meno che non si affidi a Futuro nazionale. Serve un radicale cambio di rotta".