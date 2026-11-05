Novak Djokovic eliminato dal numero 83 del mondo: "Cosa farò ora"

Novak Djokovic saluta Parigi, manca la qualificazione alle Finals di Torino e chiude in anticipo la propria stagione. A fermarlo al secondo turno del Masters 1000 francese è stato l'australiano Rinky Hijikata, numero 83 del mondo, capace di ribaltare una partita cominciata in salita e imporsi 2-6, 6-3, 6-3. Per il serbo, sette volte vincitore del torneo, sfuma così anche l'ultima possibilità di raggiungere il gruppo dei migliori otto dell’anno. Una sconfitta che Djokovic non ha cercato di nascondere, assumendosi le proprie responsabilità: "Sono deluso, ovviamente. Avevo la sensazione di dominare durante il primo set e per qualche altro game, ma poi lui ha alzato il livello del suo gioco”.

E ancora: “Non ho servito molto bene e lui ha giocato davvero in modo straordinario — ha proseguito il serbo — Non ha quasi sbagliato un colpo, ha tenuto la palla bassa e ha disputato una partita eccezionale. È un peccato non aver sfruttato le occasioni nel terzo set, ma penso che abbia meritato di vincere”. Il campione serbo ha ammesso di non attraversare il momento migliore, senza però utilizzare le condizioni fisiche come giustificazione: "Non sono al massimo della forma, ma non è una scusa per perdere. A nessuno piace perdere, ma questa è soltanto un'altra partita. Avrei dovuto vincere. Ho giocato bene nel primo set, poi ho perso completamente il controllo dell’incontro".