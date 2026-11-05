Chi è Matteo Papaccioli, la stellina del Como in gol in Champions: ha solo 18 anni

Matteo Papaccioli ha aspettato nove mesi per tornare in campo, poi gli sono bastati pochi minuti per prendersi la scena in Champions League. Il 18enne del Como ha firmato il gol del definitivo 9-1 sul campo del Lens, al debutto nella competizione: una rete arrivata al 91', nella serata della squadra di Cesc Fàbregas. Nato il 9 maggio 2008 a Taubaté, nello Stato brasiliano di San Paolo, Papaccioli è arrivato in Italia. Ha iniziato a giocare tra futsal e Taubaté, poi ha proseguito il percorso alla Faloppiese Ronago. Nel 2022 l'ingresso nel settore giovanile lariano, dove si è messo in evidenza con l'Under 16: 25 presenze, sette gol e sei assist.

Nell'ottobre 2024, a sedici anni, ha firmato quindi il primo contratto da professionista. La crescita si è fermata a gennaio 2026, quando la rottura del legamento crociato lo ha costretto a nove mesi di riabilitazione. Il ritorno in campo è arrivato il 10 ottobre, 11 giorni dopo ha segnato in Youth League contro il Manchester United. A Lens è arrivato il salto sul palcoscenico più grande. Fàbregas aveva spiegato la fiducia riposta nel ragazzo: “Papaccioli ha dimostrato di essere un giocatore di talento e con un buon potenziale. In questo inizio di stagione si è distinto per le sue capacità, ed è per questo che siamo felici che abbia firmato il suo primo contratto da professionista. Seguiremo con attenzione il suo percorso di crescita”.