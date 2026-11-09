“L’accordo con Torre SGR ci consente di mettere a disposizione 80 appartamenti a canone calmierato per famiglie in difficoltà, studenti e lavoratori che non riescono a sostenere gli affitti di mercato. Attraverso Agenzia Casa, il Comune di Modena garantisce ai proprietari il pagamento dei canoni e il rimborso delle spese condominiali, cui si aggiunge un’aliquota IMU ridotta. La collaborazione tra pubblico e privato permette così di recuperare immobili che, se lasciati vuoti e senza una gestione, rischiano di diventare un problema per il quartiere. Riportarli a un uso abitativo significa offrire una risposta concreta a chi cerca casa e restituire valore al patrimonio esistente. Ringraziamo il Fondo per aver scelto di destinare questi alloggi a finalità sociali, salvaguardando al tempo stesso le risorse versate dagli iscritti a tutela delle loro pensioni. L’intesa dimostra che si possono conciliare le garanzie per la proprietà e gli obiettivi previdenziali con l’esigenza dei cittadini di trovare una sistemazione stabile a costi sostenibili, senza dover lasciare il territorio modenese”.

Lo ha dichiarato Francesca Maletti, vicesindaca e assessora alle Politiche abitative del Comune di Modena, nel corso del Cnpr forum “Affitti accessibili, la sfida tra pubblico e privato”, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca.

A siglare l’accordo con l’amministrazione di Modena è stato Diego Freddi, amministratore delegato e direttore generale di Torre SGR spa: “Modena dimostra come la collaborazione tra un'amministrazione comunale e un fondo immobiliare possa conciliare obiettivi sociali e previdenziali. Con la prima convenzione, firmata con il Comune nel 2023, abbiamo riqualificato un immobile che versava in condizioni di degrado. L'esperienza maturata ci consente oggi di replicare il modello su un secondo fabbricato. Il Fondo sosterrà un investimento superiore ai 5 milioni di euro per recuperare 80 alloggi e riconsegnare l'edificio riqualificato entro circa dodici mesi. La convenzione prevede una locazione di lunga durata, che consente al Fondo di generare flussi stabili e prevedibili per la Cassa di previdenza, in qualità di investitore, a sostegno delle prestazioni verso i propri iscritti. Il valore dell'operazione sta proprio qui: restituire alla città un immobile inutilizzato e ampliare l'offerta di abitazioni a canone accessibile per le famiglie modenesi. Ringrazio l'Amministrazione comunale per la visione e la concretezza con cui ha creduto in questo modello, rendendolo possibile”.

L’impegno del governo, che ha varato anche un corposo Piano Casa, è stato sottolineato da Erica Mazzetti, deputato di Forza Italia in Commissione Ambiente della Camera: “L’housing sociale è parte integrante del Piano Casa approvato a luglio: uno strumento strategico che integra risorse pubbliche e private per costruire un’infrastruttura civile dell’abitare. Finalmente abbiamo riportato la casa al centro delle politiche nazionali, unendo investimenti, progettazione e gestione responsabile. Vogliamo ampliare l’offerta e promuovere soluzioni flessibili, dalla scelta delle aree alla cura degli immobili nel tempo. È mancata soprattutto una programmazione locale capace di stabilire dove intervenire, a chi destinare gli alloggi e come amministrarli. Il Piano guarda alle persone con redditi bassi e alla cosiddetta fascia grigia: chi non ha i requisiti per l’edilizia popolare, ma non dispone delle risorse per un mutuo o un affitto di mercato. L’obiettivo è offrire a queste famiglie una sistemazione adeguata alle loro possibilità e un punto di partenza per migliorare le condizioni di vita, fino a consentire, attraverso formule di locazione con riscatto, l’acquisto dell’abitazione. Una casa può diventare la base di un percorso di autonomia e riscatto sociale”.

Secondo Marco Grimaldi, capogruppo di Avs in Commissione Bilancio a Montecitorio: “L’housing sociale deve partire da una domanda: a chi vogliamo garantire una casa? L’edilizia pubblica dovrebbe essere il pilastro di una politica che offra canoni sostenibili a chi, pur lavorando, vive in povertà, a chi è disoccupato o precario e alle persone con disabilità in condizioni di fragilità. Le risorse devono servire ad ampliare l’offerta di alloggi accessibili, non a incentivare gli operatori privati. In Italia le case popolari sono appena 2,5 ogni cento abitazioni, con punte del 5% in alcuni territori; in altri Paesi europei la quota arriva al 10, al 15 o al 20%. È una carenza strutturale che va colmata con urgenza. Circa 600 mila persone attendono un alloggio pubblico, ma il numero di chi ne avrebbe diritto è ben più alto. Oltre un milione di persone vive in affitto in condizioni di povertà e avrebbe bisogno di canoni commisurati al proprio reddito. Per rispondere a questa domanda occorre recuperare e destinare all’uso sociale una parte consistente del patrimonio abitativo, così da mettere a disposizione più case a prezzi accessibili per chi oggi non può permettersele”.

Nel corso dei lavori, moderati da Anna Maria Belforte, il vicepresidente della Cnpr Guido Rosignoli ha evidenziato che “con il Comune di Modena avviamo una seconda iniziativa, forti dei risultati del primo accordo, che ha dimostrato di funzionare sul piano operativo. Riproporre questa formula ci permette di destinare un immobile a finalità sociali e, allo stesso tempo, di metterlo a reddito. Le entrate contribuiranno a sostenere le prestazioni pensionistiche dei nostri iscritti. Ci auguriamo che altre amministrazioni scelgano di seguire l’esempio di Modena con la stessa lungimiranza nel conciliare le esigenze della comunità e quelle della previdenza”.

Le conclusioni sono state affidate a Paolo Longoni, consigliere dell’Istituto nazionale Esperti contabili: “L’housing sociale colma il divario tra edilizia popolare e libero mercato. Si rivolge alla fascia grigia: giovani coppie, famiglie monogenitoriali, studenti fuori sede, lavoratori precari con redditi medio-bassi e anziani con pensioni ridotte. Sono persone che spesso non possono accedere a un alloggio pubblico né sostenere i canoni di mercato. Offrire loro abitazioni a canone calmierato significa ridurre il rischio di morosità e garantire maggiore stabilità abitativa anche nei periodi critici”.