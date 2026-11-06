Bergamo d'autunno: due città, un'unica melodia

Bergamo è due città in una, e a novembre lo si capisce meglio che in qualsiasi altra stagione. Città Alta, racchiusa dalle sue mura, si affaccia sulla pianura con la sobrietà di un borgo che non ha bisogno di alzare la voce; Città Bassa, ai suoi piedi, ne è il contrappunto vivace. Quando la nebbia sale dalla pianura, il colle diventa un balcone sospeso e la città si lascia scoprire con calma, tra teatri, musei e pietre che hanno cinque secoli di storia.

Le Mura, patrimonio UNESCO

Il punto di partenza è la cinta muraria, costruita nel 1561 dalla Repubblica di Venezia: circa sei chilometri attorno a Città Alta, riconosciuti patrimonio Unesco nel 2017. Quattro le porte monumentali - San Giacomo, Sant'Agostino, San Lorenzo e Sant'Alessandro - quattordici i baluardi, con polveriere e gallerie sotterranee. Per costruirle furono demoliti oltre duecentocinquanta edifici, ma non conobbero mai un vero assedio. Percorrerle a piedi, nella luce bassa dell'autunno, significa avere davanti la pianura e, nelle giornate limpide, le Prealpi Orobie. Il giro si fa anche in bicicletta o con audioguida. Sopra le mura vigila il Castello di San Vigilio, del Seicento.