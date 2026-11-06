Bergamo d'autunno: due città, un'unica melodia

Bergamo è due città in una, e a novembre lo si capisce meglio che in qualsiasi altra stagione. Città Alta, racchiusa dalle sue mura, si affaccia sulla pianura con la sobrietà di un borgo che non ha bisogno di alzare la voce; Città Bassa, ai suoi piedi, ne è il contrappunto vivace. Quando la nebbia sale dalla pianura, il colle diventa un balcone sospeso e la città si lascia scoprire con calma, tra teatri, musei e pietre che hanno cinque secoli di storia.
Le Mura, patrimonio UNESCO
Il punto di partenza è la cinta muraria, costruita nel 1561 dalla Repubblica di Venezia: circa sei chilometri attorno a Città Alta, riconosciuti patrimonio Unesco nel 2017. Quattro le porte monumentali - San Giacomo, Sant'Agostino, San Lorenzo e Sant'Alessandro - quattordici i baluardi, con polveriere e gallerie sotterranee. Per costruirle furono demoliti oltre duecentocinquanta edifici, ma non conobbero mai un vero assedio. Percorrerle a piedi, nella luce bassa dell'autunno, significa avere davanti la pianura e, nelle giornate limpide, le Prealpi Orobie. Il giro si fa anche in bicicletta o con audioguida. Sopra le mura vigila il Castello di San Vigilio, del Seicento.
Cosa vedere: il cuore della città
Si sale in funicolare fino a Piazza Vecchia, il salotto medievale con il Palazzo della Ragione, considerato tra i più antichi municipi d'Italia, e la fontana al centro. Poco oltre, la Basilica di Santa Maria Maggiore nasconde dietro una facciata romanica un interno barocco di affreschi, stucchi e arazzi, e accanto si trova la Cappella Colleoni, mausoleo in marmi policromi, non lontana dal Duomo e dal Fontanone, l'antica cisterna cittadina. Dal Campanone, in 230 gradini, si domina la città, mentre ogni sera alle 22 cento rintocchi ricordano la chiusura delle porte ai tempi di Venezia. In Città Bassa, la GAMeC offre un percorso nell'arte moderna e contemporanea.
Di fronte alla GAMeC c’è un altro luogo di Bergamo che merita una visita. L'Accademia Carrara, fondata nel 1796, custodisce un patrimonio nato da lasciti e donazioni: da Mantegna, Bellini, Raffaello e Botticelli ai bergamaschi Lotto e Moroni, fino a Baschenis e Fra Galgario. Dal 2024 la visita si completa con i Giardini PwC, parco con bistrot; il biglietto costa cinque euro sotto i venticinque anni. Dal 12 novembre al 4 luglio 2027 ospita la mostra «Federico Zeri: un diario personale». In Città Alta, il Bernareggi, nuovo Museo Diocesano inaugurato a fine settembre 2025 nell'antico Palazzo episcopale, riunisce su due piani circa sessanta opere dal Trecento al Novecento e un percorso, con unico biglietto, che tocca Aula Picta, Battistero e Oratorio di San Lupo, mentre una sala multimediale ricostruisce l'architettura dell'edificio.
Donizetti Opera: novembre è musica
Dal 13 al 29 novembre il festival dedicato al compositore bergamasco porta in scena tre titoli tra Teatro Donizetti e Teatro Sociale: L'esule di Roma, Alahor in Granata, in nuovo allestimento, e la farsa Le convenienze ed inconvenienze teatrali. Attorno alle opere, anteprime per gli under 30, incontri in biblioteca, proposte per famiglie e il «Donizetti Off», con concerti da Città Alta a Città Bassa. Il 29 novembre, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, il Dixit chiude il calendario nel giorno della nascita del compositore. Per seguire più spettacoli è disponibile un carnet scontato del 25 per cento.
A tavola: polenta, casoncelli e formaggi
La cucina bergamasca è fatta per la stagione fredda. La polenta è la regina della tavola, a volte accompagnata dalla «pica sö», con le acciughe affumicate appese sopra la tavola, o dal coniglio al vino rosso. Tra i primi spiccano i casoncelli, ravioli ripieni di carne con burro, salvia e pancetta, e gli scarpinocc di Parre, versione senza carne. La provincia conta nove formaggi DOP, dal Taleggio al Formai de Mut e al Branzi, e un salame di punta, accanto a pancetta e cotechino. Non mancano i capù, foglie di verza avvolte attorno a un ripieno, e le indivie di collina. Per dolce, la polenta e osei e la torta Donizetti, soffice ciambella con frutta candita, e il gelato alla stracciatella, la cui invenzione è attribuita a Bergamo, mentre il bicchiere è il Valcalepio DOC o il Moscato di Scanzo, tra i più piccoli DOCG d'Italia.
L’assessore Debora Massari: "Una città tutta da scoprire"
<Bergamo offre molte ragioni per fermarsi qualche giorno, anche in autunno. La cucina bergamasca è parte integrante di una visita, così come le passeggiate lungo le Mura veneziane e i percorsi che dal centro conducono verso le colline e le Prealpi. È una meta perfetta per chi ama camminare, andare in bicicletta, scoprire i prodotti locali e alternare una giornata all’aria aperta a una sosta in città. Il festival Donizetti Opera e i musei completano l’offerta, dando un motivo in più per scegliere la città anche nei mesi autunnali. Dobbiamo far conoscere sempre meglio questa varietà, esaltarla, perché permette di raggiungere pubblici diversi e di distribuire le presenze turistiche durante l’anno>.