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3° Festival del Made in Lombardia, Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia: “L’obiettivo è avvicinare i più giovani al mondo dell’artigianato”

mercoledì 11 novembre 2026
3° Festival del Made in Lombardia, Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia: “L’obiettivo è avvicinare i più giovani al mondo dell’artigianato”

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“Con il terzo Festival del Made in Lombardia, Regione Lombardia, insieme a Unioncamere e alle associazioni di categoria dell’artigianato, punta a promuovere e diffondere una vera e propria cultura d’impresa tra le giovani generazioni. Lo facciamo attraverso l’esposizione delle eccellenze artigiane del nostro territorio, che rappresentano un patrimonio di competenze, tradizione e qualità, ma anche attraverso l’organizzazione di momenti formativi e di confronto. L’obiettivo è avvicinare i più giovani al mondo dell’artigianato, valorizzandone le opportunità e le prospettive di sviluppo, e soprattutto garantire continuità a un settore fondamentale per il nostro sistema economico, favorendo l’ingresso di nuovi imprenditori e il ricambio generazionale”. Lo ha dichiarato Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, nell’ambito del 3° Festival del Made in Lombardia promosso da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia.

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