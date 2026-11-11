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DiMartedì, Casalino affonda Schlein e Pd: "Quello lo do per scontato"

di Roberto Tortoramercoledì 11 novembre 2026
DiMartedì, Casalino affonda Schlein e Pd: "Quello lo do per scontato"

2' di lettura

Rocco Casalino, ex-portavoce e responsabile della comunicazione di Giuseppe Conte durante i due mandati di governo del leader del M5s, è stato ospite di DiMartedì, il programma d’approfondimento di La7 condotto da Giovanni Floris. Tanti i temi sul tavolo, a cominciare da quello delle primarie per decidere la guida del campo largo in vista delle prossime elezioni, fino all’operato della Meloni nella sua legislatura che sta volgendo al termine.

Casalino, sulla bilancia del centro-sinistra, mette da una parte la guida della coalizione e dell’altra la corsa al Quirinale: “Gramellini (altro ospite, ndr) dice che bisogna scaldare i cuori. Io per questo da mesi dico che bisogna correre, bisognerebbe velocemente fare le primarie e, obiettivamente, il Pd ha molto rimandato, proprio perché i sondaggi danno Conte come vincente. Allora la proposta che io avevo fatto in realtà l'hanno ribaltata, perché hanno dato per scontato che in qualche modo spingessi Conte al Quirinale, come se la Schlein dovesse vincere le primarie".

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"Invece - prosegue - l'ho fatto proprio con un'altra idea, anche del contrario. Io ho detto ‘correte’, perché tutti i sondaggi danno Conte 20 punti sopra la Schlein. E, quindi, il mio ragionamento è di non essere così nervosi nel Pd e di non preoccuparsi se si perdono le primarie, perché poi avrà la possibilità di avere la nomina della prossima figura al Quirinale".

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Gramellini, invece, parla dell’attuale maggioranza e del premier Meloni: "Il populismo sicuramente lei lo ha maneggiato molto bene e bisogna riconoscere una cosa, cioè che dopo quattro anni e mezzo ancora nei sondaggi ha tantissimi voti, forse è la coalizione che non regge più. Abbiamo parlato dell'America, lì l'opposizione ha preso una valanga di voti. In Italia, visto come sta andando il governo con tutto il Paese che va in piazza, nei sondaggi uno si aspetterebbe che il Pd avesse molto più del 20%, quindi c'è un problema anche dall'altra parte”. 

Rocco Casalino e le primarie: guarda qui il video di DiMartedì su La7

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