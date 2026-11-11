DiMartedì, Giuseppe Conte perde il controllo con Mieli: "Lei mi sta provocando"

A DiMartedì, il programma d’approfondimento di La7 condotto da Giovanni Floris, non c’è solo il confronto acceso sulla guerra in Ucraina tra Paolo Mieli, giornalista ed ex-direttore del Corriere, e Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ma anche sulle nomine all’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione). Organismo indipendente che vigila sulla prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione.

Nel corso del dibattito, il leader pentastellato ha criticato lo smantellamento delle misure anticorruzione e le regole sugli affidamenti pubblici e rivolto un avvertimento direttamente alla presidente del Consiglio: "Cara Meloni e compagni, siccome avete bisogno di passare e occorre il voto dei due terzi al Parlamento, il nostro voto non lo avrete se non ci portate una persona seria".

Mieli, allora, è intervenuto proprio sulle critiche rivolte da Conte a Giorgia Meloni, mettendo in discussione la posizione del leader del Movimento 5 Stelle: “Matteo Renzi, in un'intervista al Corriere della Sera, ha detto che il programma prevede che se il centro-sinistra vince si prende Palazzo Chigi, poi c'è il semestre di presidenza europea e lì vediamo di combinarla bene, poi arrivano le nomine alle partecipate e ci sono dei messaggi subliminali. Certo, metterete della gente perbene, però nel vostro campo non mi sembra che voi mettiate persone di centrodestra”, osserva il giornalista, chiamando in causa anche le scelte compiute dalla parte politica di Conte.