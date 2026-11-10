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Garlasco, altra bomba su Sempio: ha disegnato il pertugio dove è stato trovato Ferri senza vita?

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martedì 10 novembre 2026
Garlasco, altra bomba su Sempio: ha disegnato il pertugio dove è stato trovato Ferri senza vita?

2' di lettura

"È come se ci fosse una specie di zigrinatura, sono disegnati in maniera leggermente diversa. Allora noi ci siamo chiesti: ma i muri sono diversi l'uno dall'altro o sono uguali?": Federica Panicucci lo ha detto a Mattino 5 su Canale 5 riferendosi all'appunto di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, in cui avrebbe disegnato il pertugio in cui è stato trovato Giovanni Ferri senza vita. "Certamente erano già diversi all'epoca dei fatti e sono rimasti diversi anche oggi seppur con qualche differenza - ha spiegato l'inviato del programma, parlando dal posto -. Da questa parte il muro presenta questa zigrinatura, come in qualche modo sembra riprodurre quella traccia sul foglio". 

"È un po' bucciata", ha sottolineato la Panicucci. E il cronista ha confermato: "Esatto, mentre dall'altra parte il muro è totalmente liscio. All'epoca c'erano addirittura i mattoni visibili, i classici mattoni, quelli rossi. Adesso qui invece c'è un intonaco ma è comunque tutto liscio e c'è una differenza evidente rispetto all'altra parte". E ancora: "Noi non sappiamo naturalmente cosa significa tutto questo in quel disegno, però la differenza si vede e c'è e c'era anche prima". "E nella parte zigrinata qui è disegnato il 9, anche da te?", ha proseguito la conduttrice. "Esattamente, proprio sulla stessa parete", ha chiosato l'inviato.

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