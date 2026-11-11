DiMartedì, Elsa Fornero provoca Salvini: "Vorrei chiedergli, l'hai cancellato?"

Solita reprimenda della professoressa Elsa Fornero a DiMartedì, il programma d’approfondimento di La7 condotto da Giovanni Floris. L’ex-ministro del Lavoro e delle Politiche sociali nel governo di Mario Monti analizza la questione pensioni nel salotto di Floris. Secondo lei, il Governo fa le cose contrarie a quelle che aveva promesso e poi aggiunge: "Il nostro Paese ha bisogno di lavoratori". Sulla manovra dice: "C'è una dose di ipocrisia difficile da accettare".

Questo il suo intervento: “Il governo, in maniera molto ipocrita, secondo me fa le cose contrarie a quelle che aveva promesso. Avevano promesso che avrebbero abolito la nostra riforma, la riduzione dell’indicizzazione al costo della vita e delle pensioni stesse, ma, nel frattempo, ha fatto qualcosa di opposto. Ha speso oltre 42 miliardi – spiega la professoressa - per anticipare il pensionamento, quando il nostro Paese ha bisogno di lavoratori e della sostituzione tra giovani anziani. Vorrei chiedere al vicepresidente Salvini se ha cancellato dal suo vocabolario, per l'appunto, la parola cancellare la Fornero, perché questo era il suo mantra".

"Ora dice ai pensionandi ‘se volete andare in pensione prima andateci, ma guardate che ci rimettete molto. Anche questa è una misura ipocrita, perché sostanzialmente – analizza la Fornero - anticipa il regime contributivo in modo pieno, applica il contributivo a tutto il passato, a tutta la vita di lavoro passata e quindi di lì viene una pensione molto ridotta. C'è una dose di ipocrisia in questa manovra che veramente è difficile da accettare come cittadini”.

Sulle mancate nomine all’Anac la Fornero è altrettanto dura con la Meloni e il governo. “È la Meloni peggiore questa, perché non riconosce l'indipendenza delle autorità. Le autorità indipendenti hanno un ruolo fondamentale e le persone che le dirigono e presiedono queste autorità devono avere la caratteristica dell’indipendenza e della professionalità. Nel caso specifico – conclude Elsa Fornero - pare che tra quelli che stanno vicini alla maggioranza di governo o più vicino alla Lega non ci siano persone con queste caratteristiche, è veramente un'altra presa in giro molto forte, con il rischio di conseguenze molto negative per il Paese”.