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RIFFESER (FIEG): L’EDITORIA AUSPICA LA STESSA ATTENZIONE E LA STESSA RAPIDITÀ ASSICURATE AD ALTRI SETTORI 

martedì 10 novembre 2026
1' di lettura

Roma, 10 novembre 2026 – L’approvazione all’unanimità della legge sul cinema, votata dal Parlamento il 4 novembre scorso, con il concorso delle forze di maggioranza e di opposizione e a conclusione di un iter svolto in meno di un anno tra Camera e Senato, dimostra come il sistema istituzionale sia in grado di assicurare risposte rapide ed efficaci quando si riconosce il carattere strategico di un settore per il Paese.

L’editoria giornalistica sta affrontando una crisi profonda, determinata dalla trasformazione dei mercati, dalla contrazione dei ricavi e dal crescente squilibrio competitivo generato dalle grandi piattaforme digitali. Una crisi che richiede misure adeguate alla sua effettiva dimensione.

Il Presidente della Federazione Italiana Editori Giornali Andrea Riffeser Monti esprime l’auspicio che la stessa attenzione sia ora riservata all’editoria giornalistica e alla intera filiera, un comparto essenziale per il pluralismo dell’informazione e per il corretto funzionamento della vita democratica.

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