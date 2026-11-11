Milan, colpaccio a Gennaio: chi vuole Cardinale a fianco di Gonçalo Ramos

Il Milan vuole Nicolò Tresoldi e punta ad anticipare la concorrenza già nella finestra di mercato di gennaio, come riportato su La Gazzetta dello Sport. Gerry Cardinale insiste per portare a Milano il centravanti del Club Brugge, con l'idea di affiancarlo a Gonçalo Ramos e costruire una coppia offensiva di peso. Un progetto sul quale il numero uno di RedBird vuole accelerare, convinto che il giovane attaccante possa rappresentare un investimento importante tanto per il presente quanto per il futuro rossonero.

L'interesse non è una conseguenza delle recenti prestazioni del tedesco, che ha già attirato l'attenzione con la tripletta rifilata all'Inter in Champions League. Il Milan lo segue da tempo e Cardinale ha chiesto ai propri uomini mercato di monitorarne da vicino la situazione, mantenendo i contatti con il suo entourage. L'ostacolo principale resta economico: il Brugge ha già respinto in estate un'offerta da 35 milioni della Roma e oggi la valutazione del giocatore ha superato quota 50 milioni. Anche l'Inter e diversi club inglesi sono interessati.

C'è però un particolare che può giocare a favore dei rossoneri: Tresoldi è milanista fin da bambino. Una passione confermata dal padre Emanuele, che in passato lo ha raccontato alla Gazzetta dello Sport: "Mio figlio è tifoso del Milan e il suo sogno è quello di indossare la maglia rossonera. Se lo chiamasse l'Inter, non sono sicuro che accetterebbe".

Parole che Cardinale spera possano fare la differenza, proprio come accaduto nell'operazione che ha portato Ardon Jashari a Milano nell'estate 2025. Il Brugge, tuttavia, non vuole perdere un altro elemento fondamentale dopo la cessione di Tzolis all'Arsenal. Il Diavolo dovrà quindi trovare la formula giusta per convincere i belgi. L'obiettivo è chiaro: regalare a Ramos un nuovo compagno d'attacco e assicurarsi uno dei centravanti più promettenti del panorama europeo.