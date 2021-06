Mugello, indiscrezioni dalla procura: la decisione dei giudici sui genitori del piccolo Nicola, di chi è la colpa?

25 giugno 2021 a

a

a

Per l’allontanamento di Nicola Tanturli nessuna responsabilità penale può essere imputata ai genitori. È quanto riportato da La Nazione, che cita fonti vicine agli inquirenti di Firenze: quella del bimbo di soli 21 mesi che si è allontanato di notte ed è stato ritrovato dopo due giorni di ricerche sano e salvo è una storia che si dovrebbe chiudere con il lieto fine, sotto tutti i punti di vista. In attesa che i carabinieri trasmettano alla Procura tutti gli atti relativi alle verifiche effettuate in questi giorni, appare già chiaro che non è possibile evidenziare comportamenti di rilevanza penale da parte dei genitori.

Il piccolo Nicola è stato dimesso dal Meyer di Firenze, dove era stato portato per tutti gli accertamenti del caso, ed è già tornato a casa. Quindi l’unica pista in piedi è quella secondo cui il bimbo si è allontanato da solo e in maniera casuale dalla propria abitazione, forse per provare a raggiungere i genitori che in quel momento erano fuori. La ricostruzione viene definita da La Nazione affine allo stile di vita che conduce la famiglia del piccolo Nicola e anche al precedente dello scorso anno, quando il fratello maggiore si allontanò da casa e venne recuperato da un vicino.

Allora non ci fu bisogno di dare l’allarme perché era pieno giorno e le ricerche finirono in breve: forse è per questo che i genitori non hanno chiamato i soccorsi subito nel caso del piccolo Nicola, contando di ritrovarlo da soli o con al massimo l’aiuto dei vicini. Ma ciò che conta è che secondo gli inquirenti non sarebbero emerse responsabilità penalmente rilevabili.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.