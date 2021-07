L'Aria Che Tira, Pietro Senaldi svela il vantaggio di Conte: "Per accontentare i M5s si è messa una toppa peggiore del buco"

19 luglio 2021 a

Pietro Senaldi non le manda di certo a dire. E ospite a L'Aria Che Tira nell'edizione estiva condotta da Francesco Magnani, il condirettore di Libero si sofferma sul governo dalle larghe intese: "Il grande vantaggio di Mario Draghi è la debolezza di tutti i suoi interlocutori e il consenso. Il vantaggio di Conte è la riforma Cartabia: per accontentare i grillini si è messa una toppa peggiore del buco". Il riferimento è alla riforma della giustizia proposta dalla Guardasigilli e, in particolare, dello stop alla prescrizione che vede da tempo impegnato il Movimento 5 Stelle.

Qualche giorno fa, sempre su La7 ma a In Onda, Senaldi aveva commentato anche la riappacificazione di Beppe Grillo con Giuseppe Conte. Qualcosa, era il suo sospetto, destinato a durare bene poco: "Non è che tenendo con lo scotch due debolezze il risultato possa essere buono", commentava nel salotto di David Parenzo e Concita De Gregorio. I grillini sono in fase di "decrescita infelice e stanno litigando per le spoglie" del Movimento. E Luigi Di Maio "si sta ritagliando un profilo terzo, non credo nella sua opera di mediatore tra Conte e Grillo".

Intanto il leader Cinque Stelle in pectore ha incontrato Draghi. L'obiettivo? Trovare una quadra proprio sulla riforma della giustizia che vede Conte sul piede di guerra. "Il governo ha a cuore tempi rapidi ma c'è una dialettica parlamentare. Non abbiamo parlato di fiducia ma di eventuali interventi che possano migliorare il testo". Non la pensa allo stesso modo il ministro Cartabia che in contemporanea ha detto senza mezzi termini che il testo è stato votato da tutti. Più chiaro di così.

