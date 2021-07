Tiberio Timperi, la scelta di campo con Matteo Salvini. Clamorose conferme dalla Rai

22 luglio 2021 a

Fioccano firme a favore dei referendum Lega-Radicali sulla giustizia. Tra queste anche quelle di molti giornalisti e conduttori televisivi, Tiberio Timperi compreso. Oltre al noto volto Rai si aggiungono anche l'attore Fabio Fulco e la giornalista Maria Giovanna Maglie, che da tempo aveva confermato la propria adesione. Tre nomi che si aggiungono a una lunga lista che include anche noti esponenti della sinistra. L'ultimo a dare il proprio ok ai referendum è stato il nemico di sempre, Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva si è espresso a favore lasciando la propria firma nella sede del Partito radicale.

"Ho firmato per i referendum promossi dai Radicali - ha commentato l'ex premier -, perché quando si parla di referendum sulla giustizia si ricorda l’impegno dei Radicali e il primo nome che viene in mente è quello di Enzo Tortora, che in nome della battaglia per la giustizia giusta ha sacrificato una parte della sua vita - ha aggiunto -. Sono grato ai Radicali per questo sforzo. Questa è l’unica vera forma di pressione sul Parlamento per una legge ulteriore rispetto alla legge Cartabia che vada nella direzione della giustizia giusta. Uno strumento di pressione perché il Parlamento faccia la propria parte".

Quanto basta per rendere il leader del Carroccio, Matteo Salvini, soddisfatto: "Anche un giudice se sbaglia deve pagare, come qualsiasi lavoratore e persona. Non pensavamo di poter raccogliere 300mila firme in diciotto giorni. Queste firme fanno una rivoluzione democratica e pacifica". E infine: "Sono firme che aiutano Draghi, governo e Parlamento a correre sulle riforme. La riforma della giustizia manca da 30 anni, quindi chiunque va a firmare dà un aiuto al governo e Parlamento perché sono 30 anni che la politica promette riforme e non le fa".

