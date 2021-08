Denise Pipitone, "perché tutto quello zelo contro l'ex pm?". Il più grave dei sospetti sulla magistratura

04 agosto 2021 a

Sono sempre molti, troppi i punti oscuri che riguardano le indagini sul caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa il primo settembre 2004 a Mazara del Vallo. A diciassette anni di distanza ancora non si è arrivati alla verità, ma negli ultimi casi l’interesse sulla vicenda di è riaccesa di colpo, così come sono scattate nuovamente le indagini da parte della Procura di Marsala, che quasi certamente era stata depistata ai tempi del rapimento.

A fare notizia ultimamente è stata l’ex pm Maria Angioni, che per prima si era occupata dell’inchiesta tra il 2004 e il 2005: è stata rinviata a giudizio con l’accusa di aver dichiarato il falso davanti ai pm. La donna, oggi giudice del lavoro a Sassari, ha denunciato in diverse dirette televisive la rete di protezione attorno alla famiglia Pulizzi-Corona, la principale indiziata sul rapimento di Denise, e ha riferito di alcuni sospettati che sapevano di essere intercettati grazie alla connivenza di esponenti della polizia giudiziaria.

Che quella di Mazara del Vallo sia una storiaccia che va ben oltre la bambina rapita ormai è chiaro a tutti. Eppure giungere alla verità continua a essere difficilissimo: Morena Zapparoli nel suo blog sul Fatto si chiede come mai per la Procura è stato così facile e veloce mandare a processo l’ex pm Angioni sulla base di ricordi imprecisi, mentre la stessa solerzia non esiste nei confronti di numerosi testimoni e sospettati che nel corso degli anni hanno fornito notizie false, evitato perquisizioni, dichiarato di trovarsi in luoghi diversi da quelli in cui effettivamente erano.

“Se la procura - scrive la Zapparoli - sta giustamente cercando di mantenere il massimo riserbo sull’indagine che si è riaperta dopo 17 anni, come mai le “talpe” si premurano di fornire ai giornali atti coperti da segreto soltanto per quel che riguarda alcuni verbali degli interrogatori all’ex pm Angioni e non si sa nulla, solo per fare un esempio, delle sei ore di interrogatorio a cui è stato sottoposto Gaspare Ghaleb, ex fidanzato di Jessica Pulizzi?”.

