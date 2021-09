Stato mafia, Bruno Vespa "seppellisce" il processo: "Pagina inquietante, solo in Italia". E ora tocca alla Cartabia

25 settembre 2021 a

a

a

Il processo sulla trattativa Stato-mafia non si sarebbe nemmeno dovuto fare. "Difficilmente in un altro Paese sarebbe stato celebrato", scrive Bruno Vespa nel suo editoriale su Il Giorno. "Le iniziative di due comandanti e di un alto ufficiale del reparto investigativo d'eccellenza dei carabinieri per acquisire da un uomo di mafia (l'ex sindaco dc di Palermo Vito Ciancimino) informazioni utili ad arginare la sanguinosa guerra di Cosa Nostra contro lo Stato erano una legittima, direi doverosa, attività d'indagine e non il tassello di un complotto ordito da uomini dello Stato contro lo Stato. Il fatto, pertanto, non costituisce reato".

Presente Antonio Ingroia? Che fine hanno fatto i pm della trattativa Stato mafia: una "prova lampante"

Mentre i mafiosi" che il ricatto l'hanno tentato sono stati invece puniti a dovere". Di più. Marcello Dell'Utri, aggiunge Vespa, "non è stato il tramite della mafia con Berlusconi per ottenere dal suo governo favori illeciti a Cosa nostra. Perciò 'non ha commesso il fatto'. In un Paese normale il processo non si sarebbe svolto perché gli investigatori possono muoversi liberamente in difesa dello Stato e non c'è un Berlusconi da togliere dalla scena con ogni mezzo. La condanna del 2018 era figlia di una procura che aveva portato sull'altare Antonio Ingroia, poi travolto dall'insuccesso politico, ma a suo tempo in grado di chiamare in causa Giorgio Napolitano e il suo braccio destro giuridico Loris D'Ambrosio, stroncato da un infarto".

Martelli, la verità sulla trattativa Stato-mafia: "Chi c'è dietro al disastro". Pm e carabinieri, intreccio pericolosissimo

Nel 2000, ricorda ancora Vespa, "la Cassazione assolse l'ex ministro Calogero Mannino, accusato di essere il fulcro politico del complotto e costretto agli arresti per 22 mesi e a una via crucis di quasi 30 anni. La sentenza di giovedì ha qui le radici e spazza via d'un colpo un'altra pagina inquietante della storia italiana. La magistratura ha bisogno di riforme incisive. Quella del ministro Cartabia è solo l'antipasto".

"Ora Palamara è un guru...". Travaglio si copre di ridicolo, Sallusti lo travolge: "Ma se tu credi a...". Ko tecnico | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.