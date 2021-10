Luca Zaia minacciato di morte? Chiusa l'inchiesta: "Niente di grave", la surreale motivazione dei giudici

27 ottobre 2021 a

Se sei un politico di destra, magari leghista, è lecito insultarti e minacciarti anche di morte. Per le proteste e i video dei no vax sotto casa di Zaia, il pm non ci sono state minacce gravi. E «Il governatore è un personaggio pubblico», rincarano i magistrati. «C'è un brutto clima», aveva detto Luca Zaia parlando dell'inchieta giorni fa, «e forse non è giusto sottovalutare. A me una persona ha scritto "ti prendo e ti sparo in bocca" e hanno diffuso video con tutte le indicazioni per venire a suonare al mio campanello».

Il presidente della Regione Veneto spiegava poi che: «chi ha scritto di volermi sparare l'ho querelato, è un militare con figli poi l'ho voluta chiudere chiedendo di mandarlo a fare volontariato e l'altro giorno ho saputo che ha concluso le sue ore di volontariato. Una persona così la rovini. Ho fatto decine di denunce, non è vittimismo ma obbligo di segnalare in quanto siamo rappresentanti istituzionali». Zaia si è detto preoccupato per un clima che definisce «brutto» e «alimentato da fake news, spesso anche da gente fuori di testa e che magari è diventata anche trascinatrice sui social».

Sulle minacce via social dei no vax verso esponenti delle istituzioni e della politica esiste anche un'inchiesta per le intimidazioni e gli insulti giunti al presidente del Veneto Luca Zaia, sui suoi profili social. Il governatore sarebbe stato preso di mira per le posizioni a favore dei vaccini, e in generale per la lotta che il Veneto sta conducendo contro il Covid. Passando al setaccio le chat gli investigatori della polizia postale e della Digos erano risaliti ad alcuni degli autori dei messaggi. A fine 2020 un fascicolo era stato aperto anche dalla Procura di Treviso, dopo una serie di incursioni sotto casa di Zaia da parte di manifestanti che contestavano il suo operato contro l'epidemia, e mettevano on line filmati che riprendevano dettagliatamente l'abitazione del politico.

