Rudy Guede libero subito? Clamoroso a Perugia a 14 anni dall'omicidio di Meredith Kercher

Arriverà presto la decisione del magistrato di sorveglianza sulla richiesta di Rudy Guede, unico condannato per l'omicidio di Meredith Kercher, di ottenere altri 45 giorni di sconto sul fine pena previsto al 4 gennaio 2022. Se l'istanza dovesse essere accettata tornerebbe subito libero in quanto il termine verrebbe posticipato al 20 novembre e sarebbe quindi già trascorso. Lo ha chiarito il suo legale. Guede e' attualmente affidato ai servizi sociali e ha già ottenuto mille e 100 giorni di sconto di pena sui 16 anni di reclusione che gli sono stati inflitti con il rito abbreviato.

Rudy Guede è stato condannato in via definitiva per concorso nell’omicidio di Meridith, uccisa a Perugia nel novembre del 2007. Nel 2017 Guede tentò la revisione del processo, respinta, Rudy Guede si è ogni volta dichiarato innocente e ha comunque scontato fino all’ultimo la sua pena, nel pieno rispetto delle sentenze dei tribunali.

Amanda Knox, recentemente ai microfoni delle Iene, è tornata a parlare di Guede accusandolo. "So che ha ucciso Meredith e so che lui non ammette di averlo fatto e che punta il dito contro di me e Raffaele Sollecito. Lui era un uomo armato contro una donna senza arma - ha concluso -, non deve essere per forza più complicato di così. Penso ci siano tutte le prove e tutti gli elementi per capire cosa sia successo quella notte e tutte portano a Rudy Guede". Presto però sarà un uomo libero.

