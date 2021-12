Massimo Ferrero in carcere: "Chissà se Pechino Express...". Tutto vero: pensiero assurdo

09 dicembre 2021 a

Massimo Ferrero, dal carcere, è stato intervistato dal Secolo XIX e ha parlato a sorpresa anche del programma Pechino Express. L’ex Presidente della Sampdoria, accusato di bancarotta fraudolenta, nel corso di una lunga intervista a Il Secolo XIX, ha spiegato cosa è successo nell'ultima edizione del programma di Rai due. Quando gli è stato chiesto come sono andate le cose ha risposto, sempre con un velo di ironia: "Dicono che potrei fuggire: è una follia, dove potrei andare? ​Se volevo, potevo far perdere le mie tracce quando stavo girando le puntate di Pechino Express. Non mi hanno mandato agli arresti domiciliari perché ritenevano che non era una misura adeguata. Ma se ho la Digos che mi segue da tempo e mi mettevano il braccialetto elettronico agli arresti domiciliari, come potevo scappare?", ha spiegato.

Il riferimento a Pechino Express però non è passato inosservato, visto che l'ex presidente non starebbe nel cast della nuova edizione. Che possa aver preso parte a qualche puntata speciale o che sia una guest star a sorpresa? Il segreto sarà svelato tra pochi giorni. Nel frattempo Ferrero pensa anche alla Sampdoria.

"Forza ragazzi, mi fido di voi". Così si é rivolto ai giocatori della squadra blucerchiata in vista dei prossimi impegni di campionato, con un messaggio affidato ai suoi legali, Pina Tenga e Luca Ponti. In vista del derby contro il Genoa che si giocherà domani sera, venerdì 10 dicembre, alle 21. Ferrero ha espresso anche preoccupazione per le conseguenze che il suo arresto può provocare per il futuro della squadra, oltre che delle sue varie attività imprenditoriali. I suoi difensori hanno anche presentato ricorso al Tribunale del riesame in merito all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Paola, su richiesta della Procura, a carico del produttore cinematografico. Nel frattempo Ferrero si é avvalso della facoltà di non rispondere, com'era già stato preannunciato dai suoi legali, nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al Gip di Milano, la città in cui é stato eseguito il suo arresto.

