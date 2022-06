Referendum giustizia? Vittorio Feltri: abolire il quorum per non dare il potere a chi resta a casa

Vittorio Feltri 08 giugno 2022 a

Tra qualche giorno, meno di una settimana, saremo chiamati a votare per ben cinque referendum sulla giustizia. I quesiti a cui dovremo rispondere sono abbastanza caotici, poco comprensibili alla gente comune priva di dimestichezza con i problemi - drammatici - della magistratura. L'informazione cartacea e quella televisiva non si sono certo sprecate per spiegare ai cittadini la materia complessa relativa al plebiscito. La maggior parte delle persone chiamate ad esprimere un voto non ha capito quasi niente e quindi è imbarazzata davanti ai quesiti contenuti nelle schede.

Probabilmente il nostro sistema politico si è organizzato per bocciare l'iniziativa referendaria che, se avesse successo, costringerebbe la magistratura a darsi una regolata in senso restrittivo. Evito di entrare nel dettaglio della questione, posso solo affermare che qualora vincessero i sì saremmo di fronte a una autentica rivoluzione del meccanismo giudiziario, la qual cosa non mi dispiacerebbe affatto. Ma non sarà così per una semplice ragione. Una massa di italiani non si recherà al seggio per esprimere la propria opinione sulla delicata questione delle toghe. Perché? Sceglierà di assentarsi dalla cabina in quanto non gliene importa nulla dei magistrati e del loro agire.

Nessuno ha spiegato in modo esaustivo gli obiettivi del referendum, pertanto avremo un assenteismo mostruoso e non sarà raggiunto il quorum, ossia oltre la metà degli aventi diritto non andrà a deporre il proprio suffragio, cosicché senza ombra di dubbio il plebiscito sarà bocciato. Il problema quindi è quello di abolire il vincolo del citato quorum, che sancisce il rispetto di una norma fuori dalla logica. In pratica il referendum non è deciso da chi indica sulla scheda il proprio pensiero, ma da chi si rifiuta di farlo. In sostanza non comanda chi vota, ma chi non vota. Tutto questo contrasta con i principi democratici. L'abolizione del quorum si impone con urgenza.

