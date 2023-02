Cospito, la lezione di Nordio: "Non ci pareremo dietro la magistratura"

01 febbraio 2023 a

"Oggi è giunta la notizia che la procura di Roma ha aperto un’inchiesta su questo presunto reato: noi non ci pareremo dietro la magistratura di Roma": Carlo Nordio interviene al Senato sul caso Donzelli, cioè sulla rivelazione di conversazioni in carcere tra l'anarchico Alfredo Cospito e alcuni esponenti della 'ndrangheta e camorra, tutti in regime di 41 bis, citate ieri in Aula. E spiega: "Non troveremo l’alibi dell’esistenza di questa eventuale inchiesta per dire che ce ne laviamo le mani e risponderemo solo all’esito dell’inchiesta".

Di fronte alla decisione del Guardasigilli di non rispondere sulla questione durante l'informativa alla Camera, c'è stato un boato di protesta da parte delle opposizioni. Ecco perché poi a Palazzo Madama il ministro della Giustizia ci ha tenuto a fare una precisazione: "Ci sono dei limiti procedurali che vanno rispettati ed è per questo che risponderemo quando avremo terminato questa istruttoria".

Sullo sfondo il caso di Alfredo Cospito, l'anarchico al 41 bis e in sciopero della fame da oltre 100 giorni proprio contro il regime del carcere duro. Ad aver apprezzato l'intervento di Nordio è stato il senatore Matteo Renzi, che ha commentato: "Abbiamo apprezzato il tono civile e istituzionale che ha portato in quest’Aula, anche le parole che non ha detto o non ha potuto dire". E infine: "Questa vicenda è surreale".