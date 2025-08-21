Carlo Nordio, "un'amicizia vera": l'aneddoto su Adriano Panatta

" Tra noi c'è un'amicizia vera , ci vediamo spesso. A casa mia, a casa sua. Una frequentazione assidua". Così Carlo Nordio , ministro della Giustizia, in un'intervista al quotidiano Il Corriere della Sera racconta della sua amicizia con il tennista Adriano Panatta . Il Guardasigilli spiega che la sua amica carissima Anna Bonamigo - per tutti 'Boba' - "una decina di anni fa si è fidanzata con Adriano e l'ha portato a vivere nella nostra città , gioiosa e amorosa. E l'amicizia si è consolidata. Li ho pure sposati. Qualcuno la chiama snobismo, io la definisco carità cristiana E un rispetto profondo per la libertà altrui . Mi ha invitato nel suo programma in radio per ripetere in diretta i nostri scherzi. Gli ho detto: 'ci vengo quando ho finito di fare il ministro'. Eravamo insieme quando mi offrirono il ministero. Adriano mi disse: 'Roma ti cambia la vita'".

Nordio racconta ancora che nelle conversazioni con Panatta "la politica c'è per un dieci per cento. Ma il resto sono racconti. A me piace ascoltare le sue storie sul tennis e sulla vita, che conosce meglio del sottoscritto; a lui le mie da magistrato. Vuole sapere delle Brigate Rosse , dei rapimenti. Mi interroga sull'attualità. Ad Almasri gli abbiamo dato l'attenzione che meritava, anche perché ora deve decidere la Camera e in merito a Garlasco gli ho detto che comunque vada, finirà male . È una di giustizia che porta tanto dolore e che alla fine non concluderà manifestazione nulla".