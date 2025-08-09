Carlo Nordio e la "fedelissima"? Cosa dicono i costituzionalisti sullo "scudo"

Non è solo il costituzionalista Salvatore Curreri, sentito l’altro giorno da Libero, a sostenere che il capo di gabinetto del ministro Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi, nel caso fosse indagata, avrebbe lo stesso “scudo” che la Costituzione assegna a ministri e parlamentari. E dunque non potrebbe essere processata, se non dopo un voto del Parlamento che autorizza i magistrati a procedere. A fare lo stesso ragionamento, citando le stesse due leggi già citate da Curreri (la n.1 e la n.219 entrambe del 1989), sono stati, ieri, i costituzionalisti Stefano Ceccanti (su Repubblica), Alfonso Celotto (sul Foglio), i presidenti emeriti della Corte Antonio Baldassarre e Cesare Mirabelli sull’Ansa e il professor Gaetano Azzariti su La Stampa. Quest’ultimo ha spiegato che, a suo avviso, Bartolozzi deve godere dello stesso trattamento riservato a Piantedosi, Nordio e Mantovano «in base all’articolo 4 della legge 219 del 1989», in cui si «prevede che il Parlamento possa estendere il diniego di procedere anche ai soggetti “in concorso”». Secondo Azzariti, però, non sarebbe automatico, ma il Parlamento si assumerebbe «la responsabilità di un atto politicamente non neutro. Si tratta infatti», ha spiegato il costituzionalista, «di allargare una prerogativa riservata ai membri del governo a persone, non parlamentari né componenti dell’esecutivo, indagate per lo stesso reato, che, in via di principio, dovrebbero essere assoggettate alla giurisdizione ordinaria». Per Azzariti, insomma, l’immunità estesa a Bartolozzi sarebbe una scelta Giusi Bartolozzi legittima, ma politica. «Quindi», ha proseguito, «se nelle prossime settimane la procura di Roma dovesse aprire un’inchiesta a suo carico, per gli stessi reati contestati ai ministri coinvolti o, comunque, per reati connessi, la Giunta per le autorizzazioni della Camera potrà valutare il caso e arrivare a decidere di negare anche per lei l'autorizzazione a procedere, motivandone le ragioni».

Di parere leggermente diverso, invece, è il costituzionalista Ceccanti, ex parlamentare del Pd, secondo cui la capo di gabinetto gode già della prerogativa riservata ai ministri e al sottosegretario, perché il suo caso è strettamente connesso a quello del ministro Nordio. «I magistrati», spiega a Libero, replicando alla tesi di Azzariti, «non hanno fatto richiesta di autorizzazione», quindi «il Parlamento non può votare su una cosa che non è stata richiesta». Secondo Ceccanti, «la capo di gabinetto Bartolozzi è descritta dai magistrati e ancor più da vari esponenti dei gruppi di opposizione come soggetto centrale di un gruppo che avrebbe attuato un’operazione di depistaggio. Secondo alcuni esponenti politici avrebbe avuto un ruolo persino più importante del suo ministro. Ma se questa è l’accusa», continua, «allora Bartolozzi non è isolabile dagli altri e soprattutto da Nordio, quindi anche per lei deve essere richiesta l’autorizzazione parlamentare». Quella, cioè, che vale «per i reati ministeriali» e che, «secondo le norme vigenti, non va chiesta solo per i ministri, ma anche per i soggetti corresponsabili dei medesimi reati, i cosiddetti imputati laici, non ministri. Solo se fosse stata descritta come personaggio autonomo e isolato», aggiunge, «si sarebbe potuta evitare l’autorizzazione».

