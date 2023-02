Ong, la giudice Marisa Acagnino venne graziata da Palamara

Paolo Ferrari 16 febbraio 2023 a

La giudice catanese Marisa Acagnino non era idonea a ricoprire l’incarico. È quanto emerge dagli archivi del Consiglio superiore della magistratura. La toga, che la scorsa settimana aveva stroncato il decreto “anti-sbarchi” voluto dal ministro Matteo Piantedosi, condannando i ministeri dell’Interno, della Difesa e delle Infrastrutture al pagamento delle spese processuali per la vicenda dei migranti a bordo della nave Ong tedesca Sos Humanity, era stata sottoposta a diversi procedimenti disciplinari. In particolare perché, «in qualità di presidente di sezione del tribunale di Catania, in violazione dei doveri di correttezza ed imparzialità che debbono informarela condotta delmagistrato, ometteva consapevolmente di astenersi in due cause in cui era parte Carmine Canonico atteso il consolidato rapporto di amicizia e frequentazione».



