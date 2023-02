Sallusti contro i magistrati: "Cosa ho rivelato su Berlusconi. Ma nessuno mi ha indagato"

21 febbraio 2023 a

a

a

Si parla anche del caso Delmastro da Nicola Porro, a Quarta Repubblica, su Rete 4, nella puntata del 20 febbraio. Durante la trasmissione si affrontano questo e altri temi di attualità politica ed economia e in studio c'è anche Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle. Al centro della puntata il caso degli anarchici e le manifestazioni a sostegno di Alfredo Cospito nelle piazze italiane. Alessandro Sallusti, che è in collegamento, in merito a questa vicenda tuona: "Ma vogliamo parlare del fatto che tre deputati sono andati a trovare in carcere Cospito che li ha mandati a parlare con dei mafiosi e loro hanno obbedito?". E ancora aggiunge il direttore di Libero riferendso nello specifico al caso di Delmastro: "Io ho violato il segreto d’ufficio pubblicando l’avviso di garanzia a Berlusconi e nessuno mi ha indagato". Forse perché in quel caso la notizia faceva comodo alla sinistra?

"Incrociamo le dita per Delmastro": Sallusti, un bruttissimo sospetto

Quindi prende la parola Gianfranco Rotondi che è d'accordo con il direttore Sallusti e sottolinea che "è un parlamentare della sinistra che corre in Procura a denunciare Del Mastro per fuga di notizie. La verità è che avete creato un vaso che vi si ritorcerà contro", avverte il deputato di Fratelli d'Italia.